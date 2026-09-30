Archivo - Imagen de un circense duranta las galas de invierno del Circo Atayde en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de Circo Atayde llega este mes a Madrid, concretamente al Teatro Circo Price, donde entre el 9 y el 18 de octubre se acogerá a esta institución del circo mexicano con 138 años de trayectoria.

La propuesta, dirigida escénicamente por Artús Chávez y Alfredo Atayde, ha logrado preservar el legado histórico, innovando sin perder la tradición y asegurando que cada espectáculo sea una experiencia memorable gracias a su dedicación hacia este evento que reúne acrobacias de alto vuelo, números sorprendentes, humor y música en vivo para todos los públicos, tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Fundadas hace más de un siglo, y con la cuarta y quinta generación de la familia Atayde a los mandos, el Price recibe a estas galas mexicanas que cruzan por primer vez el Atlántico para presentar su espectáculo en Europa y reivindicar la esencia del gran circo: el asombro, la emoción compartida y la capacidad de reunir a espectadores de todas las edades alrededor de la pista.

La dirección musical corre a cargo del maestro Carlos Alberto Ramírez, cuya orquesta acompañará el desarrollo de la función y contribuirá a crear el ritmo y la atmósfera apropiados para la ocasión.

Diez días en los que el Teatro Price de la capital acercará este espectáculo que pone en primer plano los elementos esenciales de la experiencia circense: los artistas, la pista, el riesgo y la emoción de compartirlo en directo.