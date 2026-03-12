El actor Carlos Torres y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la XIII edición de los Premios Platino Xcaret

El actor colombiano y la actriz española conducirán la entrega de los galardones del audiovisual iberoamericano el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco en Xcaret, Riviera Maya (México). - EGEDA

El actor Carlos Torres y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la gala de los XIII Premios Platino Xcaret, que se celebrarán el próximo 9 de mayo al Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) para reconocer a las mejores producciones iberoamericanas de la temporada.

Carlos Andrés Torres (Barranquilla) ha destacado por su versatilidad a lo largo de sus más de 18 años de trayectoria en la industria actoral, interpretando una amplia gama de personajes que incluyen desde jóvenes adinerados hasta médicos y bailarines.

A lo largo de su carrera, ha consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Entre sus proyectos más recientes, Carlos fue protagonista en la nueva versión de la serie 'Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca', producida por Caracol TV.

Además, fue parte del gran éxito en Estados Unidos de 'Sed de Venganza', una producción de Telemundo Internacional, y en la serie más vista de habla no inglesa de Netflix, 'Medusa'. A lo largo de su carrera, ha formado parte de producciones de gran éxito como 'La Reina del Flow I, II y III donde interpreta al reguetonero Charly Flow', así como en 'Amar y Vivir', 'La Nieta Elegida', y la serie internacional de Netflix 'Bienvenidos al Edén', la cual amplió su proyección en el mercado europeo tras el éxito de 'La Reina del Flow' en la región.

En el ámbito cinematográfico, ha participado en 'Crimen con vista al mar' (2013) y la película panameña 'Algo Azul' (2020).

Por su parte, Cayetana Guillén-Cuervo (Madrid), actriz, comunicadora y periodista, atesora tras de sí una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión en España. Procedente de una destacada saga de intérpretes -hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo- y conocedora de su legado, se convirtió desde el inicio de su carrera en una de las más destacadas figuras de la industria, tanto desde el plano artístico como divulgativo, ejerciendo como activista cultural de forma transversal.

En su faceta interpretativa, su rostro ha aparecido en 'El Ministerio del Tiempo' y cuenta con más de 30 películas en su currículum, en las que ha trabajado con directores de referencia como José Luis Garci, Ventura Pons, Moncho Armendáriz, Alfonso Albacete, Cesc Gay, Miguel Bardem y Pedro Almodóvar.

A ello se une un recorrido teatral repleto tanto de clásicos como de obras contemporáneas, algunas de ellas coproducidas desde su productora, títulos como 'Puertas Abiertas', 'El Malentendido', 'Hedda Gabler' o 'Pandataria', con los que ha girado por escenarios nacionales e internacionales.

Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran el Premio a Mejor Actriz, por el Círculo de Escritores Cinematográficos; ha estado nominada al Goya como Mejor Actriz Protagonista por 'El Abuelo', película nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, entre otras distinciones.

De esta manera, Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo tomarán en esta edición el testigo que en 2025 recogieron Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, maestros de ceremonia de la decimosegunda edición, tras la conducción de la gala por otras estrellas del audiovisual como Esmeralda Pimentel, Májida Issa, Carolina Gaitán, Omar Chaparro, Paz Vega, Lali Espósito, Miguel Ángel Muñoz, Adal Ramones, Alessandra Rosaldo, Carlos Latre, Cecilia Suárez, Eugenio Derbez, Imanol Arias, Juan Carlos Arciniegas, Juana Acosta, Májida Issa, Natalia Oreiro, Luis Gerardo Méndez y Santiago Segura.