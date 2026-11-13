VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha anunciado el fallo del 55.º Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa, que ha recaído en el escritor mexicano Alberto H. Tizcareño por su relato 'En el baldío', integrado en el conjunto de cuentos titulado 'El animal doméstico'.

Según ha informado la institución foral, el jurado ha destacado de la obra "la unidad de su universo" y su exploración de "la violencia familiar y comunitaria, el desamparo, la culpa y las formas ambiguas del cuidado". Asimismo, ha resaltado el protagonismo del lenguaje, tanto el de la infancia como el del pueblo, y ha valorado especialmente "el manejo de la oralidad y una prosa atenta a los ritmos y registros del habla popular".

La obra ha sido seleccionada entre las 366 candidaturas presentadas a esta edición del certamen, uno de los galardones literarios de referencia convocados por la Diputación Foral de Álava.

El jurado de esta 55.ª edición ha estado compuesto por Antonio Altarriba Ordóñez, Sofía Balbuena Melgin, César Sánchez Rodríguez, María Fernanda Trías Patrón y Carlos Yushimito del Valle. El premio está dotado con 12.000 euros y contempla, además, la publicación del conjunto de cuentos ganador por parte de la editorial Fulgencio Pimentel.

Alberto H. Tizcareño, nacido en Ciudad de México en 1987, es publicista y narrador. Su obra se caracteriza por sus estructuras novedosas y un tono que transita entre lo realista y lo fantástico. En 2023 recibió el Premio Nacional de Cuento José Alvarado, concedido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su primer libro de cuentos, Señoras. En 2024 debutó en la novela con Casas Caídas, publicada por el Fondo de Cultura Económica / Fondo Editorial Tierra Adentro.

Ha publicado cuentos y ensayos en revistas como Nexos, Tierra Adentro y Luvina, en México, y Revista ZUN, en España. Es graduado del Máster en Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid.