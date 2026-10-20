México.- Alcalá Norte actuarán en Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y Ciudad de México en 2027

Cartel del concierto de Alcalá Norte en Barcelona. - PRIMAVERA TOURS

BARCELONA/MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda Alcalá Norte actuará en Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y Ciudad de México en 2027, informa la promotora Primavera Tours en un comunicado de este martes.

Los madrileños presentarán su segundo disco, 'Dejémoslo como estaba', que verá la luz el 4 de noviembre, y repasarán algunos de los temas de su álbum debut homónimo de 2024.

En concreto, la banda actuará en Madrid (20 de febrero), Sala Auditorio Roig Arena Valencia (26 de febrero), Santiago de Compostela (6 de marzo), en el Sant Jordi Club de Barcelona (20 de marzo) y Ciudad de México (24 de abril).

Alcalá Norte nació en Madrid y ha hecho de su barrio, Ciudad Lineal, y de su ideólogo, el urbanista Arturo Soria, el eje de un imaginario propio en el que lo cotidiano y lo mitológico conviven. Esa identidad, reconocible desde la primera canción, es la que ha ido ampliando su público disco a disco y concierto a concierto, destaca la organización en un comunicado.

Su primer álbum, de nombre homónimo, vio la luz en 2024 y fue el punto de partida con el que consiguieron situarse como banda revelación. Le siguieron varios reconocimientos: el Premio Ruido al Mejor Álbum Nacional de 2024, otorgado por la Asociación de Periodistas Musicales (PAM), cuatro Premios MIN 2025 (Álbum del Año, Canción del año por 'La Vida Cañón', Mejor Artista Emergente y Mejor Álbum de Rock) y el premio a Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música de España 2025.

A ellos se suma la participación en varios festivales en España, además de sus primeras incursiones en el extranjero, como el festival Vive Latino de México.