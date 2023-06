SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante mexicano Alejandro Fernández reunió este miércoles a cerca de 8.000 personas en la primera jornada del festival Música en Grande 2023, en la que ofreció una producción completamente nueva, con la que celebró el amor que tiene por la música, su familia y su país.

Conocido popularmente como 'El Potrillo', Fernández inauguró ayer la decimotercera edición del festival Música en Grande con su gira 'Amor y Patria', con la que está recorriendo España este verano, antes de visitar otros países como Estados Unidos y Canadá.

Además de sus temas clásicos, hizo un homenaje a su padre, Vicente Fernández, y fue desgranando algunos de los temas más novedosos de su discografía, informa la empresa organizadora Mouro Producciones en una nota de prensa.

También se celebró en esta jornada inaugural el primero de los coloquios 'Music Talks'. Los protagonistas fueron Juan Carlos de la Fuente Rojas, coordinador del festival Sonorama Ribera y fundador de la promotora Planeta Sonoro, y Yahvé M. de la Cavada, booking agent del festival BBK Live y miembro de la promotora Last Tour, en una conversación moderada por la periodista de la Cadena SER y presentadora del programa 'Hoy por Hoy Cantabria', María Gutiérrez, sobre distintos modelos de éxito en el sector.

Este jueves actuarán en el estadio El Malecón de Torrelavega Pablo Alborán, Malú y Leo Rizzi, a los que seguirán durante los próximos días hasta el 1 de julio Melendi, Suede, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete o We Are Not Dj's.