México.- La asociación Desmemoriados inaugura hoy una exposición sobre Jesús Revaque, pedagogo cántabro exiliado en México

La asociación Desmemoriados inaugura una exposición sobre Jesús Revaque, pedagogo cántabro exiliado en México - DESMEMORIADOS

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Desmemoriados. Memoria colectiva de Cantabria inaugurará este martes, en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, una exposición dedicada al cántabro Jesús Revaque Garea (1896-1983), maestro, pedagogo, periodista, político, humanista y defensor de los derechos del niño, que se exilió a México, durante su residencia en la región en las décadas de 1920 y 1930.

Con esta muestra, la asociación trata de recuperar y difundir la memoria de una figura "de enorme relevancia histórica y social, enfatizando las múltiples facetas que componen su devenir.

La exposición 'Jesús Revaque: Escuela y xxilio' realiza un recorrido por la trayectoria personal y profesional de este educador cántabro que ha dejado "un legado significativo en la historia de la pedagogía española".

Revaque introdujo las nuevas corrientes pedagógicas de la Nueva Escuela en su ejercicio del magisterio, además de desarrollar una prolífica labor de periodista y divulgador e implicarse políticamente con el republicanismo de izquierda, el sindicalismo y la masonería.

El acto de inauguración contará con la proyección del documental 'Revaque, escuela y exilio" y las intervenciones del investigador y bisnieto de Jesús Revaque, Santiago Córdoba Wolf, y del investigador experto en la figura del pedagogo, Vicente González Rucandio.

La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

La asociación ha programado además dos conferencias complementarias: el 10 de noviembre, a cargo del historiador Ángel Llano Díaz, sobre 'La reforma educativa de la II República en Cantabria', y el día 17, la impartida por Aurelio Velázquez Hernández, que abordará 'Jesús Revaque Garea y los colegios del exilio en México'.