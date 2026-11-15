Ayuso reivindica Madrid como sitio donde se celebra desde "el deporte base a los grandes eventos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un mitin del PP, a 15 de noviembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). La visita se enmarca dentro de los actos de la campaña electoral diseñados por el P - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo la exposición itinerante 'Reyes del mundo', organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y dedicada al triunfo de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del pasado verano, donde ha reivindicado Madrid como sitio donde se celebra "las victorias ajenas como propias y desde el deporte base hasta los grandes eventos deportivos".

Instalada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, los aficionados han podido ver este fin de semana el trofeo de la Copa del Mundo, además de disfrutar de una experiencia inmersiva para revivir la competición en la que el conjunto que dirige Luis de la Fuente conquistó su segundo título mundial, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En el acto institucional de clausura han participado también el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol y de la Madrileña, Rafael Louzán y Paco Díez, respectivamente.

"Todo el mundo tiene sitio en Madrid", ha destacado Díaz Ayuso, mientras ha recordado que la Comunidad de Madrid seguir siendo "una región deportista, que premia el talento, el esfuerzo y, sobre todo, la superación".

"Muchas veces con éxito, muchas veces con fracasos, pero siempre con esa capacidad para levantarnos ante la adversidad", ha subrayado.

La llegada de la muestra a Madrid coincide con el partido de la UEFA Nations League que enfrentará a España e Inglaterra esta noche en el estadio Riyadh Air Metropolitano.