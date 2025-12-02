El presidente de la Generalitat Salvador Illa, en una reunión con editores en la FIL de Guadalajara - EUROPA PRESS

Illa subraya su compromiso con la cultura y que el camino al 2% no tiene marcha atrás

GUADALAJARA (MÉXICO), 2 (EUROPA PRESS)

Barcelona acogerá en noviembre de 2026 el I Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana a otras lenguas, ha anunciado este martes en Guadalajara (México) el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un encuentro con editores catalanes desplazados a la Feria Internacional del Libro (FIL).

El foro tendrá lugar del 23 al 26 de noviembre organizado por el Institut Ramon Llull (IRL) en colaboración con el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB, donde se celebrará), para convertir a Barcelona en punto de encuentro de traductores de literatura catalana de todo el mundo.

En su discurso ante los editores catalanes, Illa ha asegurado que este foro será un reconocimiento a los traductores y un "empujón" para que las traducciones de obras catalanes lleguen a lugares donde no lo hace ahora.

Durante 4 días se reunirán 150 profesionales procedentes de distintos países y combinará sesiones plenarias, talleres prácticos, debates sectoriales y encuentros con autores y editores, actividades culturales abiertas al público, para actualizar conocimientos, fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer la red internacional de traductores de literatura catalana.

El foro quiere ser un catalizador para nuevas traducciones, proyectos y alianzas del sistema literario y editorial catalán con el internacional, y fomentar el reconocimiento y la visibilidad de los traductores como figuras esenciales en la circulación global de la literatura.

"MUY BIEN" EN LA FIL DE GUADALAJARA

El presidente de la Generalitat ha asegurado que la presencia de Barcelona como invitada en la FIL de Guadalajara "está yendo muy bien" y que se está dando una imagen de ciudad y de país que mira al futuro con ambición.

Ha dicho que el sector editorial tiene retos pero ve "mucha unidad" en el sector, aspecto que no tan habitual en otros ámbitos económicos, y ha resaltado el compromiso de los editores con aspectos como las bibliotecas y la educación.

Illa ha dicho que el Govern está comprometido con la cultura, y es "razonablemente optimista" con los Presupuestos catalanes de 2026, señalando que el camino hacia el 2% destinado a la cultura no tiene marcha atrás.

De su paso por la FIL extrae lecciones como que es importante que Catalunya tenga ambición, sin caer en la arrogancia; la necesidad de que haya más cultura y lectura en el contexto actual; que Catalunya sea abierta y salga al exterior, y la constatación de que Barcelona y el Govern son "imbatibles" si van de la mano.

JAUME COLLBONI Y SÒNIA HERNÁNDEZ

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que la ciudad acudía con todo a la FIL, para mostrar su potencial creativo, y en una primera valoración a mitad de la FIL, asegura que han conseguido "todos los objetivos".

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha resaltado la "amplia y exitosa" presencia catalana en la FIL, y ha asegurado que el Govern seguirá trabajando para promover la cultura catalana con retos como la internacionalización y la IA.

LOS EDITORES: TIXIS Y PÉRDIGO

El presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha dicho que estar en la FIL "está dando la temperatura de lo que puede venir"; ha subrayado que el sector editorial es de los más relevantes en Catalunya por su aportación al PIB, y ha añadido que se trabaja con las administraciones en aspectos como crear nuevos lectores e internacionalizar.

El presidente de Editors.Cat, Ilya Pérdigo, ha destacado el "crecimiento meteórico" de la presencia editorial catalana en la FIL, y ha remarcado los más de 100 editores en esta edición.