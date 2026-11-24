Ana Isabel Arizmendi Sabines, nieta del homenajeado, entrega el tablero de ajedrez de Jaime Sabines. - INSTITUTO CERVANTES

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha recibido este martes un legado en la Caja de las Letras en memoria del poeta mexicano Jaime Sabines (Tuxtla Gutiérrez, 1926-Ciudad de México, 1999), con motivo del centenario de su nacimiento, que incluye el poema 'Algo sobre la Muerte del Mayor Sabines' y un tablero de ajedrez, su gran pasión.

En el acto han participado Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Julieta Sabines, hija del homenajeado; Ana Isabel Arizmendi Sabines y Julio Sabines Manilla, nietos de Jaime Sabines; y Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España. Ha estado como testigo de honor la escritora Claudia Guillén.

La caja nº 1549 ha recibido por parte de la familia la edición de "lujo" del poema 'Algo sobre la Muerte del Mayor Sabines', que el propio Sabines escribió respecto a la enfermedad y muerte de su padre. El director del Cervantes, Luis García Montero, ha afirmado en el prólogo de una de las ediciones que se trata de "uno de los mejores poemas escritos en lengua española sobre la experiencia mortal".

También un tablero de ajedrez, una de sus aficiones a las que estuvo ligado toda su vida. "Mi padre se levantaba muy temprano todos los días y tomaba café mientras replicaba los movimientos de maestros como Bobby Fischer, Karpov o Boris Spassky", ha contado su hija, Julieta Sabines.

UN POETA PEATÓN

"Sabines fue un poeta peatón y de alta calidad cultural y no necesitó alejarse de la vida para escribir sobre ella, con un lenguaje directo. Su sinceridad y capacidad para hablar de las contradicciones de la existencia hicieron de sus versos un lugar de encuentro para quienes buscan en la poesía una forma de comprenderse a sí mismos", ha remarcado García Montero, quien también ha celebrado los lazos entre el poeta mexicano y España.

Además de los citados objetos, también se ha introducido en la caja la Obra completa de García Lorca, firmada por Jaime Sabines en 1963 y una carta inédita a Doña Chepita, su esposa, escrita en Cuba en 1965, donde fue parte del jurado del Premio Casa de las Américas.

Asimismo, hay una primera edición de Crónicas del Volcán, suplemento de periódico en el que Sabines contó la erupción del volcán El Chichón, en Chiapas, en 1982; y una pluma fuente y bolígrafo utilizados habitualmente por el escritor. "Toda su obra fue escrita a mano, en la cama, de un lado con las piernas semiencogidas, una libreta, un cenicero y un cigarro", ha explicado su nieto Julio Sabines.

El legado se ha completado con cinco fotografías familiares; un disco compacto del recital que ofreció en Bellas Artes en 1996, una primera edición de Poemas sueltos (1981), un ejemplar 'La poesía en el corazón del hombre' (1986) y una corbata.

EXPEDIENTE ACADÉMICO

También desde la Universidad Autónoma de México (UNAM) se ha legado la copia del expediente académico del poeta, primero en 1945 ingresando en la carrera de medicina y luego en 1947 pasando a filosofía y letras. "Hay también una carta en formato de solicitud de su puño y letra de un crédito y un examen extraordinario sobre verbos irregulares", ha señalado el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, Ciro Murayama.

El expediente incluye una carta en la que Sabines se comprometía a no introducir música ni hacer desmanes en el recinto de la universidad, un documento que firmaban habitualmente los ingresados.