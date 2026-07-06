TERUEL 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda celebrará del 10 al 17 de julio su XXI edición con una gran programación internacional que refrenda el compromiso del certamen con el cine mexicano, francés, con un cartel que rinde homenaje a Rafael Buñuel y una firme apuesta por el compromiso con los derechos humanos.

La cita se ha presentado este lunes en la Diputación Provincial de Teruel, donde su presidente, Joaquín Juste, ha destacado la "proyección internacional extraordinaria" que el festival supone para la provincia de Teruel y también para el Ayuntamiento de Calanda.

"Y nos da también un empuje importante porque también desde aquí, desde una provincia pequeña, desde Teruel, se puede llegar a lo más alto, se puede llegar lejos", ha subrayado.

Una de las novedades de la cita es que, gracias a un acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Morelia, el BCIFF proyectará una selección de cuatro películas procedentes de uno de los festivales más prestigiosos de México, que tendrán en ese marco su estreno europeo.

El cartel de esta edición es un 'In memoriam' para rendir homenaje a Rafael Buñuel, hijo del genio de Calanda, quien siempre colaboró con el certamen y quien nos ha dejado hace unos meses.

Un año más, Buñuel es el puente para unir a México con Calanda, con el apoyo del Instituto de México en España, Cineteca Nacional y TV UNAM, manteniendo el acuerdo de colaboración con el Canal 22, referente en la televisión pública cultural mexicana, que acercará todo lo que suceda en el festival a su audiencia en México y EE.UU.

"Intentamos siempre ser herederos también de su ética, porque Buñuel, y es algo que yo siempre reivindico, no solamente fue un cineasta surrealista, también fue un cineasta comprometido con su época, con su tiempo, y que con películas como Las Hurdes, Tierra sin Pan o Los Olvidados nos demuestra que realmente el cine también puede despertar a la conciencia. Y yo creo que ese es un legado que también es importante mantener y consolidar", ha valorado el director del festival, Javier Espada.

AMPLIA PRESENCIA MEXICANA

En ese marco, el festival contará con una nutrida presencia de representantes de la industria audiovisual de México, entre ellos los productores Enrique Ramírez y Mariana Garrido; con la presencia de Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional, el director de TV UNAM, Iván Trujillo y el compositor especializado en música para cine, Carlo Ayhllón, quien además ofrecerá un recital de guitarra.

Los homenajes de esta XXI edición del BCIFF serán para Iván Trujillo, por una vida consagrada al cine y a la construcción de puentes culturales entre Iberoamérica y el mundo; a la Cineteca Nacional de México, referente imprescindible en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico, representada por su directora, Marina Stavenhagen y a María Guerra, una de las voces más destacadas del periodismo cinematográfico español, en reconocimiento a su labor en la divulgación, análisis y promoción de la cultura cinematográfica.

A esta XXI edición del BCIFF se suma Torrecilla de Alcañiz a diferentes espacios de Calanda que acogerán las actividades programadas: la Casa de Cultura 'Víctor Romero', el CBC Centro Buñuel de Calanda y el Castillo de la localidad aragonesa.

"Gracias a la figura de Javier Espada, logramos sacar, si cabe un poquito, lo que es el festival de lo que es el municipio. Por eso, la jornada inaugural el año pasado ya la hicimos en Alcañiz, este año la vamos a hacer en Torrecilla y, por tanto, lo que queremos acercar no solo a que la gente del municipio vaya durante toda esa semana al festival, sino que sea la gente de la comarca también para que venga a presenciar un festival de carácter internacional", ha explicado el alcalde de Calanda, José Alberto Herrero.

En esa jornada previa a la inauguración, el 10 de julio, el Auditorio del Palacio Ardid albergará por la mañana un programa especial de Radio La Comarca con invitados destacados del festival.

Por la tarde, se proyectará en Torreciñla película documental 'Armonía comunitaria', de Ollín Buendía, que transporta al espectador a la comunidad nahuablante de Matlaluca, en la sierra norte de Puebla, en la que niñas, niños y jóvenes encuentran en la música una herramienta de expresión y crecimiento.

En el marco de la XX edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda BCIFF, tendrá lugar el III Encuentro de Estrategias de Coproducción y Difusión entre Aragón y México, con la participación de representantes mexicanos de la industria audiovisual y de Aragón TV, de las Film Commission de Aragón y Teruel y del Clúster Audiovisual de Aragón, creando sinergias con la poderosa industria mexicana para la coproducción de documentales y películas de ficción, con el deseo de contribuir a la proyección internacional del cine aragonés.

Tras el encuentro, Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional de México, dará a conocer la selección de títulos que podrán verse en ese país. La clausura del XXI BCIFF estará acompañada por un concierto especial a cargo de William Miller, dedicado a la memoria del director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, firme defensor de la cultura cinematográfica.

Su labor al frente de esa institución y su constante apoyo al sector audiovisual dejaron una huella imborrable en la comunidad cinematográfica española. En esa gala de cierre, se proyectará el cortometraje del Taller de cine que imparte Marcos del Río, en el marco del certamen.

Por segundo año, el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional de España (RNE), dirigido por Pepa Fernández, vuelve a Calanda, para acercar a los radioyentes a todo lo que ocurre en el marco del festival y a la cultura de la zona.

En Calanda, el festival dará inicio el viernes 10 con el cortometraje "Una bombilla en California", de José Manuel Herraiz y el largometraje "Emergency Exit", de Lluís Miñarro, la última película de la reconocida actriz Marisa Paredes, antes de su fallecimiento.

Es "Emergency Exit", junto con "Memoria de los olvidados", de Javier Espada, que inaugurará las proyecciones en el Castillo de Calanda y "Siempre es invierno", de David Trueba, las tres películas que se presentarán en el certamen que incluyen escenas rodadas en la localidad turolense que vio nacer a Luis Buñuel.

El cortometraje "AI mama", de Pablo Aura, una historia que se centra en un sacerdote que utiliza inteligencia artificial para recrear la voz, las respuestas y la personalidad de la estricta y difunta madre de una familia, tendrá su estreno mundial en Calanda y otra novedad del festival es que se abre este año a las series proyectando dos capítulos de "Sabores de libertad", un proyecto mexicano en el que personas privadas de la libertad cocinan recuerdos, sueños y nuevas oportunidades junto a chefs galardonados.

Además de los premios que tradicionalmente otorga el público en las categorías de documental, cortometraje y largometraje de ficción, se otorga el "Buñuel- Calanda" que cuenta con una dotación económica de 900 euros.

El BCIFF está organizado por el Ayuntamiento de Calanda y Tolocha Producciones, y cuenta con financiación del ICAA, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, y con el apoyo de Aragón TV y Canal 22 de México.