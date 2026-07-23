La cantante mexicana Lila Downs lleva un viaje sonoro que mezcla tradición y modernidad al patio central de Conde Duque - ALEJANDRO CAYETANO | MADRID DESTINO

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante mexicana Lila Downs protagonizó este miércoles una de las citas del festival Veranos de la Villa 2026 en el patio central de Conde Duque, donde ofreció un viaje sonoro que, con su poderosa voz e inconfundible presencia escénica, mezcló tradición y modernidad.

La propuesta de Downs combinó sus raíces mexicanas y la música del estado sureño de Oaxaca con sonidos procedentes de diferentes culturas, según ha detallado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Durante su concierto en el patio central de Conde Duque, la mexicana interpretó algunos de los éxitos de su repertorio, como 'La cumbia del mole', 'Zapata se queda' y 'Mezcalito'.