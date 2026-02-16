La cantautora mexicana Silvana Estrada se incorpora a la programación de La Mar de Músicas 2026

La cantautora mexicana Silvana Estrada - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La cantautora mexicana Silvana Estrada se ha incorporado al cartel de La Mar de Músicas 2026 y ofrecerá un concierto el domingo 19 de julio para presentar su nuevo trabajo discográfico, 'Vendrán suaves lluvias', según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

En su último trabajo, Estrada explora paisajes sonoros más amplios sin renunciar a la intimidad que caracteriza sus composiciones. Las canciones transitan entre la fragilidad y la fuerza emocional, con letras que profundizan en la memoria, la naturaleza y los vínculos.

La actuación tendrá lugar en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, sede principal del festival, y las entradas se pondrán a la venta cuando se presente la programación completa.