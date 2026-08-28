'Caperucita en Manhattan' de Lucía Miranda viaja a México para el Festival Internacional de Teatro Universitario

Archivo - 'Caperucita en Manhattan' de Lucía Miranda viaja a México tras pasar por Nueva York y Bogotá - UNAM - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Caperucita en Manhattan', la adaptación teatral de Lucía Miranda de la novela homónima de Carmen Martín Gaite, continúa su gira internacional y viajará a México para participar en la 33 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La producción de La Abadía, según difunde el propio teatro en la red social 'X', ofrecerá dos funciones los días 3 y 4 de septiembre, a las 20 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, con entrada gratuita y aforo limitado.

Su primera presencia fuera de España tuvo lugar en octubre de 2025 con una lectura dramatizada en la Feria Internacional del Libro de Nueva York, mientras que en marzo y abril de este año llegó a Bogotá, donde se representó los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV).

La producción formó parte entonces de la programación internacional del festival junto a otras dos obras del Teatro de La Abadía, 'Enmudecer con hablar', dirigida por Abel González Melo, y 'Casting Lear', coproducción con Barco Pirata creada por Andrea Jiménez y codirigida junto a Úrsula Martínez.

Ahora, 'Caperucita en Manhattan' continúa su recorrido por Latinoamérica con su participación en el FITU, que celebrará su 33 edición del 3 al 13 de septiembre en diferentes espacios del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

UN CUENTO DE HADAS CONTEMPORÁNEO

La obra parte de la novela publicada por Carmen Martín Gaite en 1990 y traslada el cuento tradicional de Caperucita al Nueva York contemporáneo a través de Sara Allen, una niña que vive en Brooklyn y sueña con viajar sola a Manhattan para visitar a su abuela, una antigua cantante de music hall.

Un día, Sara se escapa de casa y emprende un viaje por diners, rodajes de cine y Central Park, donde se encuentra con un pastelero millonario y una mendiga sin edad. Ambos personajes compartirán con ella dos secretos que le ayudarán a encontrar su propio camino hacia la libertad.

La adaptación de Lucía Miranda combina el universo castellano de Martín Gaite con el Nueva York de las películas y se presenta como un musical y un cuento de hadas contemporáneo en el que cinco intérpretes dan vida a una veintena de personajes.

El reparto para el FITU está integrado por Mar Calvo, Esperanza Elipe, Miriam Montilla, Carmen Navarro y el contrabajista Marcel Mihok. La producción corre a cargo del Teatro de La Abadía en coproducción con el Teatro Nacional de Cataluña.

EL CENTENARIO DE MARTÍN GAITE

La puesta en escena se enmarca en la conmemoración del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000), una de las escritoras fundamentales de la narrativa española contemporánea.

Martín Gaite fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura, que obtuvo en 1978 por 'El cuarto de atrás'. Entre sus obras más reconocidas figuran también 'Entre visillos', Premio Nadal en 1957, y 'Caperucita en Manhattan', publicada en 1990.

La novela fue uno de los primeros títulos de la colección 'Las Tres Edades' de la editorial Siruela, concebida para un público amplio. En ella, la escritora revisó el cuento tradicional de Caperucita para construir una historia de descubrimiento, independencia y búsqueda de la libertad.