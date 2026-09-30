La Casa de Vacas acoge desde este jueves 'Umbrales', una muestra de William Gaber sobre los límites y la pertenencia - CASA DE VACAS

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Casa de Vacas del Parque de El Retiro de Madrid acogerá del 1 al 25 de octubre la exposición 'Umbrales', del artista multidisciplinar mexicano William Gaber, una muestra con cerca de cincuenta obras que aborda los límites, la pertenencia y las estructuras que configuran las formas de habitar el mundo.

La inauguración tendrá lugar este jueves, a las 19 horas, y contará con la presencia del artista, el comisario, Fran Bravo, y distintas personalidades del mundo de la cultura y el arte. El acto incluirá una performance del dúo de ballet clásico 'Enlazadas', que establecerá un diálogo entre la pintura de Gaber y la danza.

'Umbrales' reúne diferentes líneas de investigación desarrolladas por el artista durante los últimos años y las articula en torno a las relaciones entre formas, espacios, individuos, estructuras y maneras de comprender el mundo.

El propio Gaber explica que "el límite, la arquitectura, el juego, la comunidad o la transmisión cultural aparecen como distintas aproximaciones a las estructuras que construimos para ordenar la experiencia y a la posibilidad de que estas permanezcan abiertas a la transformación".

La trayectoria vital del artista, marcada por el tránsito entre diferentes territorios, lenguas y formas de pertenencia, también está presente en la exposición. "El umbral adquiere toda su dimensión, deja de ser únicamente un elemento arquitectónico para convertirse en un espacio de tránsito, encuentro y transformación, un territorio intermedio donde una realidad comienza a desvanecerse mientras otra todavía está tomando forma", señala.

LÍMITES Y ESTRUCTURAS

Una parte de la exposición se articula en torno a los límites y las estructuras creadas para organizar la experiencia. El muro, la celosía, una línea o las reglas de un juego sirven al artista para explorar la necesidad de delimitar y ordenar el espacio, pero también la posibilidad de cuestionar aquello que se ha asumido como estable.

En 'Vecino', la celosía regula la relación entre interior y exterior y permite el paso de la luz sin llegar a disolver el muro, planteando una convivencia entre protección y apertura.

'Una raya en el agua' parte de varios módulos idénticos que generan configuraciones diferentes según la posición que ocupan, mientras que 'Es sólo un juego' utiliza una línea para dividir una superficie, establecer posiciones y determinar movimientos posibles.

Por su parte, 'Piedra sobre piedra' (se construye un muro) presenta la construcción como un proceso de acumulación. Las capas permanecen visibles y cada nueva forma encuentra apoyo en la anterior, trasladando la imagen del muro al terreno de las ideas, los relatos y las imágenes que se sedimentan y terminan configurando una determinada manera de mirar.

INDIVIDUO Y COMUNIDAD

La relación entre el individuo y la comunidad constituye otra de las líneas de la muestra. En 'Cada quien su isla', los pájaros parecen ocupar territorios independientes, aunque forman parte de una estructura mayor que remite a las relaciones, acuerdos y dependencias que sostienen la vida colectiva.

La figura del pájaro Thó, vinculada al imaginario cultural de Yucatán, introduce cuestiones relacionadas con la memoria, el refugio y la pertenencia. Esta reflexión se prolonga en 'Permeabilidad', donde la imagen de un árbol que necesita tiempo y cuidado antes de poder ofrecer sombra sirve para abordar la transmisión entre generaciones.

MEMORIA Y MONUMENTOS

La serie 'Monumentos' amplía el recorrido hacia la memoria colectiva y la relación de las sociedades con aquello que permanece. "Todo monumento es una idea que un día encontró la forma de convertirse en material", afirma Gaber.

El artista considera que los monumentos reflejan tanto el momento histórico en el que fueron construidos como la época desde la que son contemplados posteriormente. "Cambian las generaciones, cambian las preguntas y cambia también nuestra manera de relacionarnos con aquello que hemos recibido", sostiene.

La serie plantea así una reflexión sobre la identidad cultural como una construcción formada por capas, encuentros y desplazamientos, cuyos significados pueden ser reinterpretados desde el presente.

UNA RED DE CORRESPONDENCIAS

El comisario de la exposición, Fran Bravo, explica que la muestra plantea "una red de correspondencias" en la que arquitectura, juego, memoria, comunidad y lenguaje aparecen conectados a lo largo del recorrido.

Según Bravo, la propuesta dirige la atención hacia "los vínculos que conectan experiencias, los espacios compartidos que existen entre categorías establecidas y las estructuras invisibles que sostienen nuestras formas de convivencia".

'Umbrales' podrá visitarse del 1 al 25 de octubre en el Centro Cultural Casa de Vacas, situado en el Paseo de Colombia del Parque de El Retiro de Madrid. El horario será de lunes a domingo, de 10 a 21 horas, con entrada gratuita.