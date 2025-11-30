El Cervantes 2025 Gonzalo Celorio en la FIL: "La literatura es un mecanismo de exorcismo"

El escritor Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025 - EUROPA PRESS

Recibirá un homenaje de la FIL

GUADALAJARA (MÉXICO), 30 (EUROPA PRESS)

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ha considerado este domingo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México): "Creo firmemente que la literatura es un mecanismo de exorcismo".

En una rueda de prensa en la FIL, ha subrayado que "uno escribe para olvidar" y ha dicho que la literatura nace de un conflicto que solo se resuelve navegando a través de las páginas y que el autor transmite al lector.

Para él, la literatura "no resuelve" el conflicto que origina la escritura, y ha defendido la literatura como un instrumento para conocer los conflictos de los otros y sentirse parte del género humano.

Considera que la escritura es un proceso indagatorio en que uno "sabe cuando zarpa pero no tiene la menor idea de adónde llegar".

Preguntado por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la literatura, ha respondido que no cree que "pueda suplir la creación literaria aunque pueda tener expresiones muy felices".

PREMIOS

Celorio recibirá el martes un homenaje en la FIL de Guadalajara, el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez, una "coincidencia fortuita" con el reciente Premio Cervantes, el galardón más prestigioso de las letras en español.

Respecto al Cervantes, se siente afortunado y con una "energía renovada" tras lograr ese premio y la publicación de su libro 'Ese montón de espejos rotos' (Tusquets).

En cuanto al Homenaje al Bibliófilo de la FIL, ha explicado que tiene "una gran pasión por los libros desde siempre" y que posee una biblioteca considerable.

"LA MEJOR MANERA DE APRENDER ES ENSEÑAR"

Antiguo profesor universitario, Celorio ha aprendido mucho de los alumnos y de dar clase, porque "la mejor manera de aprender es enseñar".

Ha añadido que la FIL ha crecido de una "forma portentosa", y ha subrayado la diferencia con otras ferias del mundo al combinar la parte profesional con la festiva, para el público.