La Cineteca dedica su programación de octubre al Día del Cine Español, grandes retrospectivas y la sostenibilidad

Película 'Escrito sobre el viento', de Douglas Sirk. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cineteca Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento ubicado en Matadero Madrid, articulará su programación de octubre alrededor de la celebración del Día del Cine Español, la huella del exilio republicano en México, diversas retrospectivas internacionales y la duodécima edición del festival de cine documental sobre progreso sostenible Another Way Film Festival.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, las actividades arrancarán el 6 de octubre con la conmemoración del Día del Cine Español, a través de la proyección del documental restaurado de Fernando Trueba 'Mientras el cuerpo aguante' (1982). Seguidamente, el 7 de octubre se estrenará 'Pequeño diccionario de gramática de las nubes' (2026), producción de la Escuela Dentro Cine.

En el marco del ciclo 'Exilios', organizado en Casa de México en colaboración con la delegación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en España, el espacio municipal exhibirá la restauración de 'Redondo' (Raúl Busteros, 1986) el 6 de octubre y 'En el balcón vacío' (Jomi García Ascot, 1962) el 14 de octubre.

Asimismo, del 3 al 11 de octubre se desarrollará una retrospectiva dedicada al cineasta canadiense-español Bruno Lázaro Pacheco, que contará con la presencia del director para repasar su trayectoria desde 'Hate to Love' (1982) hasta el estreno de su último largometraje, 'August So Tragic and Tender' (2025).

De forma paralela, del 3 al 6 de octubre se rendirá homenaje al cineasta y arquitecto Jacinto Esteva en el 90º aniversario de su nacimiento, con proyecciones de títulos como 'Notes sur l'émigration. Espagne 1960', 'Alrededor de las salinas' y su obra principal, 'Lejos de los árboles'.

VANGUARDIA, ARTE EXPERIMENTAL Y CINE ARGENTINO

La oferta cinematográfica del mes incluye también un cruce entre la vanguardia de Warren Sonbert y el cine clásico de Dziga Vertov, Alfred Hitchcock y Douglas Sirk (del 16 al 18 de octubre), así como un tributo a la pionera del arte audiovisual Eugènia Balcells (del 14 al 16 de octubre), realizado en colaboración con la Fundación Eugènia Balcells y el archivo Hamaca.

Por su parte, del 27 de octubre al 1 de noviembre, Cineteca acogerá la retrospectiva más completa exhibida hasta la fecha en España sobre la realizadora argentina Lucía Seles, donde se incluirán sus piezas más recientes, muchas de ellas inéditas en España.

PAISAJE URBANO, SOSTENIBILIDAD Y TERROR

El centro audiovisual se sumará además a la iniciativa municipal 'Madrid es paisaje', que busca descentralizar la mirada sobre la ciudad, poniendo en valor cómo el arte público habita en los espacios más emblemáticos y los paisajes cotidianos, con tres encuentros sobre el espacio público, coincidiendo con el Día Internacional del Paisaje /20 de octubre).

Del 20 al 25 de octubre se celebrará la XII edición del Another Way Film Festival, que proyectará 40 títulos entre documentales, ficciones y cortometrajes enfocados en la sostenibilidad, el activismo y la biodiversidad.

Finalmente, la programación del mes concluirá con un ciclo especial de Halloween comisariado por Alberto Sedano, que proyectará copias restauradas de 'La endemoniada' (1975), 'Las melancólicas' (1971) y el estreno de la restauración del filme 'Invasión travesti' (2000), de Jero de los Santos.