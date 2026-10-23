La ciudad celebra el Día de Muertos mexicano con cuatro altares en espacios municipales

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en la presentación de los altares mexicanos del Día de Muertos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cristal de Arganzuela, la Montaña de los Gatos del parque del Retiro, el Patio de Operaciones de CentroCentro y el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, acogen cada uno un altar, todos ellos con entrada libre, para celebrar el Día de Muertos mexicano.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada por la directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza, ha presentado este viernes los cuatro altares con los que el Ayuntamiento celebra, como cada año, esta festividad mexicana, según han detallado en un comunicado del Consistorio.

Los tres primeros, realizados con la colaboración de la Fundación Casa de México en España, son de acceso libre y se podrán visitar hasta el 2 de noviembre. El del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, también con acceso libre, se prolongará hasta el 8 de noviembre.

DÍA DE MUERTOS

El Día de Muertos, reconocido por la Unesco en 2003 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una tradición ancestral mexicana que comparte tanto raíces prehispánicas como occidentales.

Se festeja el 2 de noviembre, un día después de la fiesta católica de Todos los Santos, porque los indígenas trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano coincidiendo con el final del ciclo agrícola del maíz, su principal alimento.

Esta festividad honra el regreso temporal de los seres queridos fallecidos y propone el encuentro entre los vivos y los difuntos desde la alegría, el cariño y el recuerdo.

"Este acto de transformar la tristeza en alegría, el recuerdo en júbilo, el llanto en risa y el luto en fiesta es una de las aportaciones simbólicas más relevantes que ha dejado México en el imaginario universal y que se materializa en unos altares repletos de color y de simbolismo", ha expresado el comunicado.

El altar del invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela está dedicado a ilustres botánicos españoles y se inspira en la concepción mesoamericana del universo para crear un espacio en el que la memoria, la naturaleza y el encuentro se dan la mano. Diseñado por el estudio Señoritos Creativos, los cuatro recorridos que atraviesan el invernadero convergen en el altar con una composición ascendente de flores y papel picado. Los escalones, dispuestos en zigzag con serrín de colores y vasijas tradicionales españolas, acompañan al visitante hacia el momento de celebración.

Dentro de la Montaña de los Gatos, en el parque del Retiro, se levanta otra montaña construida con flores, tierra, barro, yute, pan, luz y memoria. Su forma irregular, gracias a un diseño de Fer Feres, parece emerger del suelo, transformando el pavimento en una ofrenda. El túnel que atraviesa la montaña conduce al espectador de manera simbólica al Mictlán, el mundo de los muertos de nuestros antepasados.

Los tonos blancos y plateados son los protagonistas del altar situado en el Patio de Operaciones de CentroCentro. "El blanco representa la pureza, la paz y la luz que acompaña a las almas en su regreso al mundo de los vivos". La plata simboliza la trascendencia y el vínculo invisible que permanece intacto más allá del tiempo y de la distancia en esta creación de Guillermo González.

El altar del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, de producción propia y que ha contado con el diseño y creación artística de Antiquísima, propone un encuentro poético entre la tradición mexicana del Día de Muertos y la memoria de la Generación del 27 y de Las Sinsombrero, artistas y pensadoras silenciadas por la historia. En este altar, las palabras, la pintura, la música y el pensamiento de estos artistas vuelven a estar presentes y cobrar el protagonismo que merecen.

En este espacio municipal, se realizarán, además, talleres didácticos relacionados con elementos decorativos del altar de muertos. Son gratuitos, con plazas limitadas y bajo inscripción previa en su página web.

A estos altares se suma el que podrá verse hasta el 8 de noviembre en la Casa de México, inspirado en las montañas de Michoacán y dedicado al cantante y compositor mexicano Agustín Lara.