Clásicas y Modernas abordan la figura de la filósofa y ensayista María Zambrano

Archivo - El 22 de abril de 1904 nació la filósofa y ensayista andaluza, María Zambrano. La obra de la escritora destaca por su compromiso cívico y el pensamiento poético, aunque no fue reconocida hasta finales del siglo XX cuando recibió importantes gala - FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO - Archivo

ZARAGOZA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura 'Clásicas y Modernas' dedicará su próxima sesión en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza --viernes 15 de mayo, 18.30 horas-- a glosar la figura de la filósofa, pensadora y escritora malagueña María Zambrano, representante de la Generación del 27, a pocos meses de la conmemoración del centenario de esa prolífica promoción de autores y creadores.

Amparo Zacarés Pamblanco y Rosa Mascarell Dauder acercarán al público asistente la vida y obra de Zambrano de manera rigurosa y amena, la relevancia de su voz, pese a permanecer fuera de los ámbitos académicos, su exilio de 45 años pasando por países como Francia, México, Cuba, Puerto Rico, Italia y Suiza y su regreso en 1984 lleno de agasajos.

También, los premios que recibió -- como el Cervantes en 1988, primera mujer en recibirlo-- su utilización como bandera para causas de distintas ideologías y, sin embargo, el lamento de no pocos expertos por el desconocimiento en el que ha quedado sumida su obra para el gran público.

Situada en la vanguardia intelectual femenina del siglo XX junto a referentes como Simone Veil, Simone de Beauvoir o Hanna Arendt, la filósofa de Vélez-Málaga fue discípula de Ortega y Gasset y desarrolló una filosofía con sello propio en el que relacionó razón, poesía y experiencia y en la que el desarraigo del exilio jugó un papel fundamental.