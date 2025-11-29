Collboni destaca como "gran reconocimiento" a la cultura barcelonesa ser la invitada de la FIL

El alcalde Jaume Collboni atiendo a los medios en la FIL de Guadalajara (México) - EUROPA PRESS

GUADALAJARA (MÉXICO), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado el "gran reconocimiento" para la ciudad, la literatura y la cultura de la capital catalana ser la invitada de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que empieza este sábado hasta el 7 de diciembre.

En una atención a los medios antes de la inauguración de la FIL, ha resaltado la "larga tradición de letras" de Barcelona por lo que ha considerado un orgullo que se reconozca el papel literario de la ciudad en esta edición.

Ha afirmado que la feria arranca con "alegría, energía, satisfacción" por este reconocimiento, y ha recordado el gran vínculo de la ciudad con los países latinoamericanos, como por ejemplo con el 'boom latinoamericano'.

También ha dicho que la delegación barcelonesa presenta "lo que está pasando" en la ciudad, y que se ha querido trasladar a México la Barcelona creativa, científica, gastronómica, en un sentido amplio de la creación cultural.

El alcalde ha asegurado que también se quiere "relanzar el puente" entre Barcelona y Latinoamérica, reforzar la capitalidad internacional de la ciudad en el ámbito editorial y ha remarcado la gran oportunidad de mostrar la literatura en catalán.

Jaume Collboni ha querido recordar la especial relación entre Barcelona y México, que acogió al exilio republicano: "Somos en gran parte lo que somos culturalmente y democráticamente gracias a países como México acogieron al exilio".

Ha subrayado la acogida "extraordinario" de la ciudad de Guadalajara y el cariño que muestran por Barcelona, la cultura de Catalunya y de toda España.