La Comunidad invita a celebrar el puente de Todos los Santos con un altar de muertos mexicano y las Leyendas de Bécquer

Altar expuesto por la Comunidad de Madrid para celebrar el Día de Muertos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebra este puente la festividad de Todos los Santos con un altar de muertos en la calle Alcalá y con las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, dentro de una agenda cultural que se despide de la 21ª edición del festival Suma Flamenca.

De la mano del Gobierno de Aguascalientes (México), y en el marco de la última celebración de Hispanidad, el altar de Muertos (Alcalá, 31)rinde homenaje al grabador, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Con gran imaginación e ingenio, dio vida a muchas calaveras y esqueletos para expresar una crítica social del México de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, según un comunciado del Gobierno regional.

Por otra parte, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares recupera la tradición de programar a Bécquer en torno a la festividad de Todos los Santos con 'Más allá de esta vida', una creación escrita y dirigida por Débora Izaguirre que podrá disfrutarse hasta el sábado.

Este montaje revisita textos como 'Los ojos verdes', 'El monte de las ánimas' y varias de sus 'Rimas' para acercar al público contemporáneo el universo romántico y fantástico del autor sevillano mediante una combinación de interpretación y música en directo.

Será también el momento de bajar el telón del 21º Festival Suma Flamenca. La Sala Roja de Teatros del Canal abrirá sus puertas al bailaor Farruquito junto a su Sexteto Flamenco. El fin de semana continuará con 'Caída del cielo', de Rocío Molina, y con el estreno en 'Madrid de Doncellas [juerga permanente]', de Estévez & Paños. El festival concluirá el domingocon un recital de Israel Fernández, acompañado de Diego del Morao y Antonio El Relojero.

La actividad se extenderá asimismo a otros municipios de la región. El Centro Cultural Paco Rabal acogerá los estrenos de 'Capullo en rama', del cantaor Capullo de Jerez, y 'Aurora en Vallecas', de Aurora Vargas. El Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial presentará 'A mi aire', de El Yiyo, y 'Lucía en vivo', de La Piñona, mientras que el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, recibirá los nuevos trabajos de Claudia La Debla y José Almarcha.

Además, la creación contemporánea tendrá un protagonismo especial en los Teatros del Canal. Dentro del ciclo 'Canal Baila', Begoña Quiñones y Verónica Garzón presentan hasta el sábado 'moNo nO aWare (NOW)', una pieza inspirada en el concepto japonés que alude a la belleza de lo efímero.

La Sala Verde acogerá 'Madre Mía', la nueva creación de Sharon Fridman (30 y 31 de octubre), que plantea una reflexión sobre los vínculos humanos, la cooperación y la necesidad de preservar espacios de encuentro. Su presencia en los Teatros del Canal culminará domingo con 'Go Figure'.

La programación teatral tendrá también una de sus principales citas en el Teatro de La Abadía. Hasta el domingo, la sala José Luis Alonso acogerá 'No mires', una producción de Cultura i Conflicte dirigida por Joan Arqué. Por su parte, la Sala Juan de la Cruz presenta 'Mantener fuera del alcance de los niños', de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

La música tendrá un lugar destacado en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, con una nueva edición del festival de Música Antigua. Este sábado actuará Hippocampus, con un repertorio dedicado a los concerti grossi de Corelli y Händel. El domingo será el turno de La Ritirata, que conmemorará el bicentenario de Juan Crisóstomo de Arriaga.

También el domingo, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial ofrecerá una nueva sesión del ciclo 'Matinales del Domingo. Palabra y Música' con la lectura escenificada de 'Canción de cuna', de María de la O Lejárraga y 'Gregorio Martínez Sierra'.

PROPUESTAS DE LA RED DE TEATROS

En paralelo, la Red de Teatros ofrecerá hasta el domingo una amplia programación. Podrán verse 'Profeta del vientre, un ventrílocuo en el exilio', de Figueroa & Company, en Alcobendas, y 'Yo nací en un surco de judías', de Almealera, en Torrejón de Ardoz.

Este viernes será el turno de 'La pasión infinita', de Mixtolobo, en Alcobendas; 'Raíces', de Strad el violinista rebelde, en Collado Villalba; 'Las mil y una noches', de la Asociación Musical Da Vinci, en Hoyo de Manzanares; Fuego salvaje, de Wilbur, en Torres de la Alameda; y 'Pijama para seis', de Descalzos Producciones, en Valdemoro.

El sábado se representarán 'Las amistades peligrosas', de Producciones Come y Calla, en Alcorcón; 'Camino a La Meca', de Nuevo Teatro Bellas Artes, en Fuenlabrada; 'La revolución musical', de Violinísticas, en Getafe; 'La verdad', de Producciones Rokambolescas, en Guadarrama; 'Tenet', de Eunoia Kolektiva, en Torrejón de Ardoz; y 'Dulcinea', de La Alegría Producciones, en Villaviciosa de Odón. Por último, el domingo el público familiar podrá disfrutar de 'El viaje de Nuru', de Festuc Teatre, en Colmenar Viejo.

LA CREACIÓN JOVEN

Además, se reforzará el apoyo a las nuevas expresiones con dos de las citas más destacadas de su programación cultural. Hasta el 14 de noviembre, el Centro Cultural Pilar Miró acogerá el Madrid Urban Fest, que propone una mirada a los orígenes del hip hop en España y a los valores de comunidad, creatividad y mestizaje que han definido la cultura urbana desde sus inicios.

La inauguración correrá a cargo de El Chojin, acompañado por su DJ, y la programación continuará con las actuaciones de Lina Medina, Andrei La Ley y Elio Toffana, además de exposiciones, documentales, talleres y competiciones de breaking.

Por su parte, Radar Joven 2026 reunirá hasta el 1 de noviembre algunas de las propuestas más destacadas de la nueva escena musical española en salas como Intruso, Café La Palma, Siroco, Café Berlín, Maravillas, Contraclub, Clamores y El Sol.

Con artistas como Kris Tena, Carla Delgado, Azul Yokai, sélpide, Portosanto y Wet Iguanas, el ciclo ofrecerá una panorámica de la creación emergente actual, desde el pop de autor hasta el pop-punk, el rock alternativo y las nuevas corrientes del pop experimental.

EXPOSICIONES POR TODA LA REGIÓN

La programación expositiva incluye tres propuestas dedicadas a la historia cultural de Madrid y al legado de la Hispanidad. Hasta el 2 de diciembre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge Madrid en el Siglo de Oro.

'Crisol de destinos y desembarco de genios', traslada al Madrid de los Austrias y analiza la transformación de la ciudad en capital de la Monarquía Hispánica. La exposición recorre el dinamismo político, económico, social y artístico de los siglos XVI y XVII, uno de los periodos más brillantes de la historia cultural española.

Por su parte, la Biblioteca Regional de Madrid presenta hasta el 10 de enero de 2027 'Madrid en el teatro español del Siglo de Oro', un recorrido por el papel de la capital como principal centro de creación y difusión del teatro barroco español. Esta profundiza en el legado de autores como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Cervantes o Quevedo.

También se expondrá 'Retratar el mestizaje: las series de castas en la América del siglo XVIII', hasta el 8 de diciembre en la Casa Museo Lope de Vega. Explora uno de los géneros pictóricos más singulares del arte virreinal americano a través de una selección de obras que reflejan la diversidad étnica y cultural.

Destaca igualmente 'Una cita con Luis Escobar', en la Sala Cristóbal Portillo. La muestra reúne cerca de 400 documentos procedentes del legado de una de las figuras fundamentales de la escena española del siglo XX, y permite recorrer su trayectoria.

Los jardines del Palacio de Vista Alegre albergan 'España y los hispanos en la independencia de los Estados Unidos'; la Sala de Arte Joven presenta 'Bitácoras. El valor de lo invisible'; y el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya exhibe 'El cartel de toros de vanguardia: de Picasso a Barceló'.