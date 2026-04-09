Contemporánea Condeduque celebra el Día del Libro con dos encuentros literarios del festival Con Acento

Cartel festival ‘Con Acento, V Encuentro de Creadores Hispanoamericanos’ - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Contemporánea Condeduque acogerá el próximo 23 de abril, Día del Libro, dos encuentros literarios dentro del festival Con Acento, V Encuentro de Creadores Hispanoamericanos, que se celebra del 21 al 23 de abril en colaboración con la Fundación Casa de México y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, con la participación también del Centro Cultural Coreano en España.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que, de 18 a 19 horas, se desarrollará el diálogo 'El arte de perder un paisaje y perderse en uno nuevo', moderado por el profesor de literatura y editor Jesús Cano (España).

En este encuentro participarán el escritor y traductor Munir Hachemi (España), la escritora y antropóloga social Valeria Mata (México) y la narradora Fernanda Trías (Uruguay). La sesión abordará cómo los paisajes urbanos y naturales en la literatura son mucho más que simples escenarios.

A continuación, de 19.30 a 20.30 horas, tendrá lugar 'Desarraigos contemporáneos', moderado por la investigadora en estudios de Asia Oriental y traductora Esther Torres (España), con la participación de la escritora y traductora Bora Chung (Corea) y la autora Mónica Ojeda (Ecuador). Esta sesión explorará la idea del desarraigo y la sensación de no estar del todo "en casa".

Entre los participantes, Munir Hachemi es autor y traductor del chino y del inglés, doctorado en la Universidad de Granada y profesor en la Universidad de Pekín; Valeria Mata combina antropología y prácticas artísticas; Fernanda Trías, autora de novelas premiadas como 'Mugre rosa' y 'El monte de las furias', cuenta con proyección internacional.

Bora Chung ha traducido obras rusas y polacas al coreano y su libro 'Conejo maldito' (2023) fue finalista del Booker Prize International, mientras que Mónica Ojeda fue seleccionada por 'Granta' en 2021 como una de las veinticinco mejores narradoras en español menores de 35 años y acaba de publicar 'Chamanes eléctricos en la fiesta del sol' (2024).