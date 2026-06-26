México.- 'El convento' se presenta en Pamplona antes de su estreno en cines el 10 de julio

Los directores de la película, Ángel M. Chivite y Luis Galindo, junto con las actrices protagonistas Ana Álvarez, María Mercado y Nahia Bergasa. - NUEVE CARTAS

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogió este jueves el preestreno de 'El convento', el thriller histórico con elementos de terror dirigido por Ángel M. Chivite y Luis Galindo, que llegará a los cines el próximo 10 de julio tras su estreno mundial en el Mórbido Film Fest de Ciudad de México y su recorrido por festivales internacionales especializados en cine fantástico.

El acto contó con la presencia de los directores y de las actrices protagonistas Ana Álvarez, María Mercado y Nahia Bergasa, que participaron en el photocall, junto con las actrices Vanesa Baldonado y Mentxu Vicente, así como la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; la alcaldesa de Villafranca, María Carmen Segura; así como cineastas navarros como el director de fotografía y productor Jokin Pascual y la productora Lucía Benito ('En Buen Sitio'), el productor Calos Guerrero ('39 Escalones'), la directora Helena Bengoetxea ('Haruru Filmak'), el director Natxo Leuza o el productor Alfredo Orduña.

Este viernes el equipo se desplaza a Corella para visitar el Convento de Nuestra Señora de Araceli, origen e inspiración de la historia, y participar en una proyección especial de la película en la localidad.

La película está producida por Elcon Films (productores Ángel M. Chivite y Luis Galindo), Eterno Pictures (productora Patricia González), Mother Superior Films (Uruguay, productor Ruben Montedónico) y Teleaut Produzione (Italia, productora Viviana Caló), y cuenta con la producción ejecutiva de Ignacio García Cucucovich. Las ventas internacionales están a cargo de FilmSharks.

La película ha desarrollado su recorrido en el circuito internacional de cine de género, donde ha obtenido una mención especial en FanPitch Sitges y el primer premio en el Cerdanya Film Festival. Tras su estreno en México, 'El convento' ha sido seleccionada en festivales como Valdivia, Montevideo Fantástico, NOX Film Fest (Uruguay) o el Lakes Noir International Film Festival (Italia), donde además ha recibido dos nominaciones: Ana Álvarez como Mejor Actriz Protagonista y María Mercado como Mejor Actriz de Reparto.

Rodada en enclaves de la Ribera navarra como Villafranca y Fitero y ambientada en el siglo XVIII, la película parte de una experiencia real de sus directores y de un episodio histórico ocurrido en la zona para construir un thriller con elementos de terror que se desarrolla casi íntegramente entre muros conventuales.