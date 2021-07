El cortometraje español 'The caddy', seleccionado en el Festival de Los Ángeles - THE CADDY

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cortometrajes de Los Ángeles ha seleccionado 'The caddy', la producción española rodada en la meca del cine y dirigida por el mexicano Gabriel Beristáin y protagonizado por el actor estadounidense Ron Perlman y el joven español Manu Vega.

El festival, que este año celebrará su 25ª edición, forma parte del circuito seleccionado por las academias de cine americana, británica y canadiense, que acreditan la cinta para su acceso a la carrera por los Oscar, los BAFTA y los ACCT respectivamente.

El estreno mundial de 'The caddy' tendrá lugar dentro de la sección oficial del festival el próximo 5 de julio. El certamen, que este año se celebra online y cuya selección se divide en categorías por género, ofrecerá la posibilidad de disfrutar la película en streaming bajo demanda dentro del programa 'Crime', que reúne los thrillers más destacados de la temporada en todo el mundo.

'The caddy' arranca así en Los Ángeles su recorrido por festivales antes de saltar a salas comerciales como avance de la historia que tendrá su desarrollo en un largometraje que ya preparan los productores españoles Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez.

Con guión de Carroll Brown y basado en una idea original del propio Beristáin, 'Tha caddy' explora, en tono de comedia negra, la mente y acciones de los hombres cuando se encuentran ante situaciones límites en un maravilloso ejemplo de la complejidad de las relaciones humanas.

En este cortometraje, Ron Perlman se mete en la piel de Jerry, un empresario norteamericano secuestrado en un campo de golf; y Manu Vega es Enrique, un joven diplomático que tras perder su fortuna por un giro inesperado en su vida, termina ejerciendo de caddy en un campo de golf y planeando el errático secuestro del empresario americano. El reparto lo completan Fernando Noriega, Antonio Mauri y Allison Dumbar.

"Mi trabajo como director, habiendo sido un cinematógrafo toda mi vida profesional, me obliga a un cambio radical de percepción, pues no solo necesito pasar la batuta a otra persona para interpretar visualmente mis historias, sino que siempre estoy a la búsqueda de una visión integral y un estilo propio que me ayude a contar- para quien lo quiera oír- las aventuras, las vicisitudes, los peligros, los amores, los dolores y las risas, lo mágico y lo absurdo, lo diabólico y lo divino que he encontrado en mi trayectoria vital", ha afirmado el director.