Cultura celebra la Semana Cervantina homenajeando a Gonzalo Celorio con exposiciones y actividades culturales

El cartel diseñado por Carme Solé, Premio Nacional de Ilustración 2013 para el Día del Libro 2026 - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura celebrará el Día del Libro durante la Semana Cervantina, que se desarrollará del 20 al 27 de abril y que tendrá como máximo homenajeado al escritor mexicano Gonzalo Celorio.

Celorio es el actual Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' 2025, que recogerá el máximo galardón de las letras hispanoamericanas el próximo jueves 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en u acto presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Esa tarde, el propio galardonado iniciará la XXX Lectura Continuada del Quijote, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El programa de actos de Cultura llevará como imagen el cartel diseñado por Carme Solé, Premio Nacional de Ilustración 2013. La obra se ha inspirado en una cita Celorio: "Si físicamente somos lo que comemos, espiritualmente somos lo que leemos".

Así, la semana arranca este lunes 20 arranca con el encuentro del Premio Cervantes 2025 con los medios de comunicación. En el acto, que se celebrará en esta ocasión en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, intervendrá también la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez.

Las actividades continuarán el viernes 24 de abril con la inauguración de la exposición 'Ese montón de espejos rotos' en torno a la vida y obra de Celorio, coorganizada por la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Cultura.

Finalmente, el lunes 27 el escritor mantendrá un coloquio con estudiantes de la Universidad Complutense y se presentará en el Instituto Cervantes un libro homenaje al autor.

En paralelo a Celorio, la red de bibliotecas públicas se suma a la celebración del Día del Libro a través de una variedad de actividades diseñadas para todo tipo de lectores, desde exposiciones temáticas y encuentros con autores, hasta talleres de fomento lector y actividades infantiles.

También se suman los Museos Estatales a la celebración con actividades cuyo objetivo es destacar "el valor del libro" para acercar al público sus colecciones y conocerlas mejor.

En la Filmoteca Española habrá tres proyecciones especiales el propio 23 de abril: 'El último tren a Gun Hill' de John Sturges (1959), precedida por la presentación del libro 'John Sturges. La mirada ecuánime o depende de a qué se llame mirar' de la Editorial Providence; 'Memorias del subdesarrollo' de Tomás Gutiérrez Alea (1968), film que seguirá a la presentación de la novela icónica de Edmundo Desnoes recientemente publicada por Ediciones Cátedra; y una sesión especial del NO-DO, centrada en el Día del Libro.

El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril. La razón es que fue el 23 de abril de 1616 cuando fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron -o murieron- otros escritores como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.