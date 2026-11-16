Jesse & Joy emocionan a una Sala Auditorio Roig Arena "abarrotada" en uno de sus últimos conciertos

.- Jesse & Joy en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El dúo mexicano Jesse & Joy ha protagonizado esta noche una de las citas más especiales del otoño en la Sala Auditorio Roig Arena, donde han ofrecido uno de los últimos conciertos previstos antes de su separación indefinida.

La expectación generada por la visita de los hermanos Huerta se ha traducido en una sala repleta con 2.000 personas, que colgó el cartel de entradas agotadas hace meses para despedir a una de las formaciones más queridas del pop latino de las últimas dos décadas, según ha informado la sala en un comunicado.

La velada ha comenzado con la actuación del grupo invitado Postcode, encargado de abrir una noche marcada por la emoción y la nostalgia. Poco después de las ocho, Jesse y Joy han aparecido sobre el escenario para iniciar un recorrido por las canciones que han definido su trayectoria y los han convertido en referentes de la música en español a ambos lados del Atlántico.

El concierto ha arrancado con temas como 'Empinar el codo', 'Ya no quiero', 'Me voy' y 'Llegaste tú', dando paso a un repertorio que ha alternado sus éxitos más populares con canciones de sus trabajos más recientes. Uno de los momentos más especiales ha llegado con varios medleys que han permitido recorrer distintas etapas de la carrera del dúo.

Canciones como 'Me quiero enamorar', 'Gotitas de amor' y 'Esto es lo que soy' han compartido protagonismo con otras composiciones como 'Nuevos recuerdos' o 'Dueles'. El concierto también ha albergado un homenaje a clásicos de la cultura musical mexicana, con versiones de 'Si nos dejan' y 'La Bikina' de Luis Miguel o 'Si no te hubieras ido' de Marco Antonio Solís, todas interpretadas junto a unos mariachis.

La emoción ha ido ganando protagonismo a medida que avanzaba la noche con interpretaciones de temas tan representativos como 'Ecos de amor', 'Llorar', 'Te esperé' o 'La de la mala suerte', canciones que han consolidado a Jesse &; Joy como una de las propuestas más exitosas del pop latino contemporáneo.

El tramo final del concierto ha concentrado algunos de los momentos más celebrados de la velada. Tras interpretar '3 AM', el dúo ha regresado al escenario para un encore en el que han sonado '¡Corre!' y 'Espacio sideral', cerrando una noche única para el recuerdo.