México.- Cultura.- Un libro reconstruye el itinerario de Blasco Ibáñez por Norteamérica y subraya su faceta de "figura mediática"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El volumen 'Blasco Ibáñez en Norteamérica', de Emilio Sales, y editado por Publicacions de la Universitat de València, "reconstruye" el itinerario del escritor y político por Estados Unidos, así como en otros países como México o Cuba, y subraya la relevancia que alcanzó "como figura mediática e, incluso, reclamo publicitario".

El libro se presentará este jueves, 27 de febrero, en la librería Fan Set de Valencia en un acto en el que, además del autor, intervendrán la profesora de la Universitat de València Carme Manuel, el ensayista Gustau Muñoz y el editor Manolo Gil. Emilio Sales es un reconocido especialista en la figura y la obra de Blasco Ibáñez, y ha sido director de la Casa Museo Blasco Ibáñez en la Malvarrosa, destaca la UV en un comunicado.

En 1919 Vicente Blasco Ibáñez viajó a los Estados Unidos, laureado por un éxito espectacular. ¿Fue un inesperado golpe de fortuna el que convirtió 'The Four Horsemen of the Apocalypse' en todo un fenómeno editorial que iba a permitir a Blasco sumar un interesante nuevo capítulo a su novelesca biografía? Sea cual sea la respuesta, el triunfo del escritor en Norteamérica repercutió decisivamente en su trayectoria artística y personal, y al mismo tiempo contribuyó a despertar el interés hacia la literatura española al otro lado del Atlántico.

Desde el estudio de la prensa de la época, este volumen se propone "un reencuentro con el Blasco convertido en figura mediática e, incluso, reclamo publicitario, en la república estadounidense, allí donde las traducciones y adaptaciones cinematográficas de sus libros o sus colaboraciones periodísticas fueron cotizadísimas".

La reconstrucción de un itinerario que también tuvo escalas en México y Cuba se acompaña de varios textos que afianzaron a imagen cosmopolita del novelista, y que, por haber sido redactados en inglés, "fueron y continúan siendo desconocidos para muchos de los lectores en castellano", subrayan los responsables de la edición.

Emilio Sales es catedrático de Secundaria y doctor en Literatura Castellana. Director de la Casa Museo Blasco Ibáñez entre 2017 y 2019, obtuvo el Premio de Ensayo de la Generalitat Valenciana 2008 por la obra 'Bajo el encanto de lo novelesco. Blasco Ibáñez, ochenta años después', y el Premio Santillana de Experiencias docentes 2007.

En el ámbito de la investigación, se ha interesado por el estudio y edición de diversos libros de caballerías castellanos de los siglos XV y XVI; y ha centrado más recientemente su dedicación en el análisis de la producción literaria de Vicente Blasco Ibáñez, resultado del cual son una veintena de ediciones críticas, escolares y divulgativas.