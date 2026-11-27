SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Danele Sarriugarte presentará la traducción al castellano de su última novela en euskara, 'meste zerbait' ('otra cosa') en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México, de la mano del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua.

La escritora participará en la FIL Guadalajara que reúne cada año a cientos de escritores y miles de profesionales y lectores. Su 40 edición se celebrará del 28 de noviembre al 6 de diciembre y contará con la participación de Sarriugarte en diversas actividades del programa oficial.

Además, Sarriugarte presentará 'beste zerbait' traducida al castellano por Lucía Baskaran, publicada por Consonni en 2025 y galardonada por las librerías de Navarra y Bizkaia como mejor libro en euskera de ese año.

A través de múltiples voces, formas y registros narrativos, Sarriugarte explora el deseo, la identidad, las relaciones afectivas y la búsqueda de otras formas de vivir. Escrita desde una perspectiva 'queer', la novela entrelaza experiencias afectivas, lecturas feministas y pensamiento crítico, cuestionando las convenciones del lenguaje y de la propia literatura.

La escritora inicia su agenda literaria en Ciudad de México este viernes en la librería Casa Tomada, donde conversará con Sandra Sánchez, artista, escritora y editora, y Athenea Papacostas, artista interdisciplinar y agente cultural. Además, este sábado participará en un encuentro en la Euskal Etxea de la ciudad.

El lunes 30 de noviembre, ya en la FIL Guadalajara, presentará su novela junto a la escritora Paola Llamas Dinero y la bióloga, divulgadora científica y poeta Citlalli Ixchel. El martes 1 de diciembre mantendrá un encuentro con estudiantes de bachillerato, en el marco de 'FIL Joven: Ecos de la FIL', el programa con el que la feria fomenta la lectura entre los jóvenes.

Por último, el 3 de diciembre participará en la mesa redonda 'Libros para cuando el mundo pesa', junto a las escritoras Elma Correa, Lucía Solla Sobral, Giulia Caminito y Claudia Ulloa Donoso.

Danele Sarriugarte Mochales (Elgoibar, 1989) es escritora y traductora y ha publicado tres novelas: 'Erraiak' (Elkar, 2014), 'Azala erre' (Elkar, 2018) y 'beste zerbait' (Consonni, 2025), además de varios relatos. Parte de su obra ha sido traducida al castellano, entre la que destacan las novelas 'Entrañas' (Reikiavik Ediciones, 2019) y 'otra cosa' (Consonni, 2026).