El documental regional 'Cuando ya no estemos aquí' es seleccionado en dos festivales internacionales de cine ambiental

Fotograma del documental 'Cuando ya no estemos aquí' - CARM

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Cuando ya no estemos aquí', promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha sido seleccionado para participar en dos festivales especializados en cine ambiental: el IV Festival de Cine y Medio Ambiente Distopía, que comienza este jueves en Murcia, y el VII Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental (FICAA) 2026, de México.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha destacado que "la presencia de este trabajo en dos certámenes especializados permite acercar a nuevos públicos una realidad que muchas veces no se conoce y es que la conservación de nuestros montes requiere planificación, conocimiento científico y una gestión continuada en el tiempo", según ha informado el Ejecutivo regional.

'Cuando ya no estemos aquí', dirigido por el fotógrafo y realizador Pablo Almansa, recorre la historia de la gestión forestal en la Región de Murcia tomando como referencia la recuperación de Sierra Espuña y algunos de los acontecimientos que impulsaron las grandes actuaciones de restauración forestal, como la riada de Santa Teresa de 1879.

A partir de ese contexto histórico, la producción muestra la evolución desde los primeros trabajos de restauración y repoblación hasta las actuales técnicas forestales en las que la planificación, la mecanización y el conocimiento científico permiten adaptar las intervenciones a las necesidades de los ecosistemas.

El documental, que se puede ver en youtube, incluye imágenes de trabajos selvícolas realizados con motosierras y maquinaria procesadora y explica cómo estas actuaciones permiten mejorar la estructura de las masas forestales, reducir la competencia entre los árboles y favorecer su conservación y adaptación frente al cambio climático.

Inmaculada Torres ha señalado que "nuestros montes son también el resultado del trabajo desarrollado por distintas generaciones y el documental ayuda a entender que protegerlos no significa dejar de actuar sobre ellos, sino gestionarlos de forma responsable para conservarlos en mejores condiciones".

PROYECCIÓN EL VIERNES EN LA FILMOTECA REGIONAL

El documental forma parte de la sección oficial de cortometrajes a concurso del IV Festival Distopía, Festival de Cine y Medio Ambiente, que se celebrará desde mañana, jueves 12, hasta el sábado 14 de noviembre en Murcia. La producción regional se proyectará el viernes 13 de noviembre en la Filmoteca Regional, dentro de las sesiones programadas a las 9.30 y a las 18.00 horas.

Además, 'Cuando ya no estemos aquí' ha sido seleccionado para participar en la VII edición del Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental (FICAA) 2026, en México, dedicado a la sensibilización sobre la protección del medio ambiente, los animales y la sostenibilidad a través del cine.

La producción aborda también el aprovechamiento sostenible de los recursos procedentes de los trabajos forestales, especialmente la valorización de la biomasa como materia prima y recurso energético renovable, vinculando la conservación de los montes con la bioeconomía, la economía circular y las oportunidades para el medio rural.

"Queremos contribuir a explicar qué hay detrás de la gestión forestal y por qué estas actuaciones son necesarias para mantener unos montes más resilientes y preparados frente a los retos ambientales", ha concluido Torres.