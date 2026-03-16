México.- Elma Correa promociona en Bilbao 'Donde termina el verano', relato sobre la violencia estructural en México

Archivo - Elma Correa con el galardón este viernes en el Liceu de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Elma Correa (Mexicali, Baja California) recala estos días en Bilbao dentro de la gira de presentación de su novela, 'Donde termina el verano' (Seix Barral), Premio Biblioteca Breve 2026 donde relata la amistad entre dos mujeres con el transfondo de la violencia estructural que atraviesa una comunidad de la frontera de México con Estados Unidos.

'Donde termina el verano', según explicó la propia autora al recibir el galardón, es "una novela sobre el fin de la inocencia y la violencia estructural que padecen niños y mujeres en un territorio fronterizo marcado por feminicidios, niños robados, madres silenciadas y pobreza extrema".

La novela, que salió a la venta la semana pasada, sigue la historia de la amistad entre dos mujeres, Elisa y Aimé, inseparables desde niñas, que crecen en un barrio de Mexicali, una de las últimas ciudades de México antes de la frontera con Estados Unidos, y que, durante un verano, deberán enfrentarse a un suceso traumático que las marcará para siempre en forma de secreto compartido.

Según han informado desde Seix Barral, los acontecimientos se precipitan la noche antes de que Elisa abandone la ciudad para ir a estudiar fuera con una beca de atletismo, y cuando "la responsabilidad de ambas en un suceso trágico, fracturará no solo su amistad, sino a todo el barrio, una comunidad donde la violencia se mezcla con la superstición y el miedo".

Dos décadas después de aquel suceso, las dos amigas se reencuentran pero convertidas ya en personas "muy distintas" a las niñas que fueron. Por un lado, Elisa, promesa frustrada del atletismo, regresa a su ciudad natal "sola y avergonzada por unas expectativas que no ha logrado cumplir".

Por su parte su amiga Aimé se ha convertido en "una mujer influyente que ha reconducido su destino". Tras el reencuentro, "se abre entre ambas una grieta marcada por la culpa y la distinta forma de afrontar aquel secreto compartido".

Tras recibir el premio, Correa explicó que ella "estadísticamente, no se supone que pudiera estar aquí, siendo mujer y sin privilegios de clase, en México"; y agradeció al jurado que se hubiera fijado en la obra de "una autora que escribe desde un lugar perdido en el desierto", en referencia a su Mexicali natal.

La autora mexicana aseguró que "todos sus libros hablan de la amistad entre mujeres", porque es algo principal también en su propia vida, y recordó el papel de su madre en su trayectoria literaria ya que fue quien le "mostró que podía crear realidades distintas cuando me puso un libro delante, y eso me cambió la vida".

La escritora sitúa su relato en la frontera entre México y Estados Unidos, un territorio "marcado por la precariedad y la violencia, donde la lealtad y los códigos compartidos se sitúan por encima de la ley", mientras pone en el centro de la trama "cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad dura para los débiles".

La novela, que salió a la venta el 11 de marzo, editada por Seix Barral fue reconocida de forma unánime por el jurado porque la historia está "narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector".

En su discurso como jurado, el escritor y periodista Santiago Roncagliolo remarcó el hecho de que Correa sitúe "la frontera como protagonista de la historia" y destacó "la diferencia entre ser hombre o mujer en ese entorno" puesto que "hay otras formas de sobrevivir y de pelear y poner el foco en estas dos chicas nos cambia toda la mirada que hemos tenido de ese lugar".