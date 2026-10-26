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SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander programa música, cine y artes escénicas para noviembre con ciclos dedicados a México y Leonora Carrington.

La oferta cultural incluye los Jueves de Faro, encuentros diseñados para convertir el Auditorio del museo en un espacio de encuentro con artistas, pensadores, músicos y cineastas que expanden las exposiciones y la Colección Banco Santander, fomentando el diálogo, la reflexión y el conocimiento compartido.

El ciclo de Nuevas Miradas abrirá la programación el 5 de noviembre con una conversación entre el pintor Juan Uslé y el galerista Nacho Ruiz sobre la obra 'Soñé que revelabas', en la que el artista ha construido "un paisaje introspectivo y emocional" que forma parte de la Colección Banco Santander.

La programación continuará el día 12 con la proyección de 'Salón México' (1948), dirigida por Emilio Fernández, dentro del ciclo de cine mexicano del siglo XX y sus vínculos con las artes plásticas y la fotografía, en colaboración con el Instituto Cultural de México en España y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

El 19 de noviembre, Bby Eco ofrecerá un concierto en el presentará su nuevo álbum Sky (i), una propuesta que combina sonidos electrónicos, elementos ambientales y referencias a la naturaleza a través de un imaginario inspirado en un espíritu de la tierra.

El día 26, el director de escena Alberto Cortés presentará 'HYMNE A L'AMOUR', una pieza que explora "el amor, el deseo y la vulnerabilidad a través de las palabras y la relación directa con el espectador".

El espacio Llamita ofrecerá tres talleres infantiles coincidiendo con la semana no lectiva escolar y la celebración del Día de Muertos, en los que los participantes descubrirán una forma festiva y colorida de celebrar la vida, recordar a quienes ya no están y reflexionar sobre la importancia de la memoria y los afectos.

Los Jardines de Faro acogerán una nueva sesión de Jardín Sonoro en la que la DJ Celia Carrera presentará una propuesta que explora las conexiones del dub, las corrientes melódicas del techno y las vertientes más experimentales del house.

Faro Santander también celebrará el Día de Muertos con la instalación de un Altar de Muertos diseñado por Cristina Faesler y Mathew Holmes, que podrá visitarse del 28 de octubre hasta el 9 de noviembre, en un programa que propone un acercamiento a una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana a través del arte, la memoria y la creación.

El museo cerrará la programación de noviembre con el Especial Jardín de las Hienas los días 27 y 28 de noviembre, una inmersión en el universo de Leonora Carrington con conferencias, performances, proyecciones y experiencias compartidas en torno a la exposición 'El surrealismo sintomático: Leonora Carrington'.