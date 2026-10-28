Faro Santander se une al Día de los Muertos con un gran altar, una conferencia, un 'Death Café' y talleres infantiles

'Altar de los Muertos' en Faro Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander se une a la celebración del Día de los Muertos con diversas actividades que tendrán lugar desde este miércoles, 28 de octubre, hasta el 9 de noviembre --coincidiendo con la semana no lectiva--, que incluyen una conferencia, un 'Death Café', talles infantiles y un gran altar instalado en uno de los vestíbulos del arco y que puede observarse desde la planta donde se encuentran las obras de la artista mexicana Frida Khalo.

Y es que se trata de la segunda 'cápsula de actividad' de este nuevo espacio cultural en la capital cántabra que, con motivo de la exposición de la Colección Gelman Santander con piezas de Khalo o Diego Rivera, conmemorará esta fiesta originaria de México declarada patrimonio de la UNESCO.

De este modo, y con una propuesta diferente a las tradiciones actividades de Halloween, el 'Altar de Muertos' es el protagonista de esta celebración que ha sido diseñado por Diamantina Studio y elaborado en colaboración con la Fundación Casa México.

En él se evoca la tradición de recibir la visita de los muertos y contiene calaveras, flores y comida, entre otros objetos de la tradición mexicana, como la cruz de sal, que ayuda a tener un viaje purificado hacia el otro lado.

Además, frente a él, se ha instalado un tablón donde los asistentes podrán dejar mensajes a sus seres queridos.

Así lo han detallado este miércoles en rueda de prensa el director de Faro Santander, Daniel Vega, la directora de Programas del centro, Ana Botella; la coordinadora de Educación y Mediación, Patricia Munté, y el representante de Diamantina Studio, Mateo Holmes, con motivo del inicio de esta edición especial.

La programación se completa con distintas actividades que permitirán profundizar en el significado de esta celebración y en su presencia en el arte y la cultura de México.

En concentro, este jueves 29, la crítica de arte, curadora y gestora cultural mexicana Mónica López Velarde Estrada impartirá la conferencia 'La muerte tiene permiso. Arte moderno mexicano'.

Un día después, el 30 de octubre, Faro acogerá una edición especial de 'Death Café', un evento que tiene lugar en diferentes partes del mundo y que en Faro se desarrollará de la mano de la Sociedad Cántabra de Cuidados Paliativos (SOCPAL).

Además, para acercar esta tradición mexicana a los más pequeños, el museo, en colaboración con los artistas locales del Taller Limo, ha diseñado tres talleres infantiles dirigidos a niños de entre 8 y 13 años, que se realizarán durante la semana escolar no lectiva en el espacio 'Llamita'.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre tendrá lugar 'Recordar y regalar' en el que se hará un altar colectivo; del 3 al 5 de noviembre será 'Deseos del corazón' en el que se crearán alebrijes; y del 6 al 8 de noviembre se llevará a cabo 'Calaveritas literarias', consistente en un collage con mensajes.