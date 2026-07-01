México.- El Festival Folklórico del Cinca medio celebra su XXXVII edición con el Grupo de Ballet Aztlán como invitado especial

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Monzón, Marta Montaner Durán, y Los representantes del Grupo Folklórico de Nuestra Señora de la Alegría, Ana Meler, y Miguel Peirón han presentado este miércoles la XXVII del Festival Folklórico del Cinca Medio - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

Monzón volverá a convertirse los próximos 10 y 11 de julio en punto de encuentro del folclore nacional e internacional con la celebración de la XXVII edición del Festival Folklórico del Cinca Medio, que tendrá como grupo invitado al Ballet Aztlán de México. La cita, organizada por el Grupo Nuestra Señora de la Alegría con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón, adquiere este año un significado especial al enmarcarse en los actos del 75 aniversario de la agrupación montisonense.

La programación se desarrollará durante dos jornadas e incluirá actuaciones, una ronda tradicional por las calles de la ciudad, exposiciones y una charla sobre la cultura mexicana. La concejal de Cultura, Marta Montaner, ha destacado durante la presentación que el formato de dos días, implantado hace tres años, "permite disfrutar tanto de los bailes y la ronda del viernes como del gran festival del sábado".

Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en una cita que, ha asegurado, "ya es una referencia cultural en Monzón" y ha felicitado al Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría por sus 75 años de trayectoria y por mantener vivo un festival que acerca a la ciudad "el mejor folclore nacional e internacional".

Por su parte, la presidenta del grupo organizador, Ana Meler, ha agradecido el apoyo del consistorio para hacer posible una nueva edición que volverá a combinar tradición y cultura popular. Según ha explicado, el programa incluirá un festival de baile participativo, la tradicional ronda por las calles de Monzón acompañada por el jotero Nacho del Río y el Festival Internacional de Folclore, que contará con la actuación de uno de los conjuntos más destacados de la cultura mexicana, el Ballet Folklórico Aztlán.

A estas actividades se sumarán dos exposiciones instaladas en el Centro Cívico, dedicadas a los carteles históricos del festival y a los trajes regionales, además de una charla-taller impartida por los integrantes del grupo mexicano el jueves 9 de julio, como complemento a la programación principal.

UN INVITADO MUY ESPECIAL

El miembro del Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría, Miguel Peirón, ha señalado que la elección de México como país invitado responde también al deseo de rendir homenaje a una de las experiencias más importantes vividas por la agrupación durante sus siete décadas de historia. "Queríamos hacer un guiño a México porque realizamos una gira de veinte días por ese país y guardamos un magnífico recuerdo", ha indicado.

La programación arrancará el viernes 10 de julio, a las 21.30 horas, en la Plaza Mayor con un festival de baile tradicional participativo. Una hora más tarde comenzará la ronda por las calles de Monzón, en la que el Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría estará acompañado por Nacho del Río.

El sábado 11 de julio, también en la Plaza Mayor, tendrá lugar el Gran Festival Internacional de Folclore, en el que compartirán escenario el Ballet Folklórico Aztlán y el grupo anfitrión.

Fundado en 1951, el Grupo Folklórico Nuestra Señora de la Alegría está considerado el más antiguo de la provincia de Huesca. A lo largo de su trayectoria ha investigado y recuperado el patrimonio etnográfico aragonés, especialmente el propio de Monzón, y ha difundido el folclore de la comunidad en numerosos festivales celebrados tanto en España como en países como Francia, Portugal, Irlanda, Bélgica o México.

El Ballet Folklórico Aztlán, creado en 2001 por Josué Nieto, Mauro Rosario y Vera Escobell, se ha consolidado como una de las compañías de referencia de la danza tradicional mexicana. Con giras por Europa, Norteamérica y Sudamérica, el grupo combina danza y música para divulgar las tradiciones de su país y, desde 2021, incorpora en sus actuaciones al Mariachi Aztlán, reforzando el carácter cultural y escénico de sus espectáculos.