El Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda celebra su XX edición con la presencia de Ángela Molina

CALANDA (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda (BCIFE) llega este año a su vigésimo aniversario, coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento del gran cineasta aragonés, con una gran programación, en la que por segundo año celebra los Encuentros Buñuel-Calanda; un espacio para la búsqueda de coproducción y la difusión del cine aragonés en México, posible gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Teruel, con 50.000 euros para los eventos que se realicen a lo largo del año y de instituciones mexicanas.

La actriz Ángela Molina, una de las más emblemáticas intérpretes del cine español, es quien da vida al cartel de esta edición de aniversario, habiendo sido la protagonista de la última película del genio de Calanda: 'Ese oscuro objeto del deseo'. Tendrá un encuentro con el público el 11 de julio, en el marco de la jornada previa a la inauguración del certamen, en el Auditorio Palacio Ardid de Alcañiz.

A esta gran celebración del XX aniversario de la edición del BCIFF, que se celebra del 11 al 18 de julio, se suma Alcañiz, capital de la Comarca del Bajo Aragón, a diferentes espacios de Calanda que acogerán las actividades programadas: la Casa de Cultura 'Víctor Romero', el CBC Centro Buñuel de Calanda, el Castillo de la localidad aragonesa y el Pabellón ubicado en la plaza Paco Rabal.

En esa jornada previa a la inauguración, el 11 de julio, también se presentará el libro-cómic 'Buñuel y los sueños del deseo', de Esteve Soler, Oscar Arce y Fermín Solís, con la presencia de estos dos últimos.

Asimismo, la primera de las proyecciones del festival con la película ganadora de la pasada edición, Cristina García Rodero, la mirada oculta, de Carlota Nelson, quien estará presenta junto con el productor Emilio Oliete. Este año se suma la Casa de México en España que colabora en la programación y participará con diversas películas.

Un año más, Buñuel es el puente para unir a México con Calanda, con el apoyo del Instituto de México en España, Casa de México en España, UNAM y, también, con un acuerdo de colaboración con el Canal 22, referente en la televisión pública cultural mexicana, que acercará todo lo que suceda en el festival a su audiencia en México y Estadoa Unidos.

El alcalde de Calanda, José Alberto Herrero, ha expresado su satisfacción "por implementar una nueva edición del BCIFF, este año más especial si cabe, coincidiendo con el 125 Aniversario del Nacimiento de Buñuel. Además, con una novedad: la participación de Alcañiz y de la Comarca del Bajo Aragón en el desarrollo del festival, junto con la presencia de Ángela Molina".

Herrero ha afirmado que gran parte del éxito se debe a Javier Espada, el director calandino, a quien ha agradecido su enorme trabajo y sus ganas de hacer de este festival, un referente a nivel internacional, "inquietud qué desde el Ayuntamiento de Calanda compartimos porque Buñuel, Calanda y el Bajo Aragón lo merecen".

En esta edición serán homenajeados en la jornada inaugural Antonio Llorens, crítico cinematográfico, programador, escritor y cineasta; Ángela Molina, actriz española; la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), representada por su presidente Armando Casas, su presidente, cineasta y productor.

El Castillo de Calanda acogerá la proyección del cortometraje 'Je te tiens', con la presencia de su director Sergio Caballero y Ángela Molina y del largometraje 'Doñana', de Carmen Rodríguez, con la presencia de su productor Emilio Oliete.

Aparte de los premios que tradicionalmente otorga el público asistente en las categorías de documental, cortometraje y largometraje de ficción, se concederá el Buñuel-Calanda', que cuenta con una dotación económica de 900 euros.

El viernes 18 de julio, última jornada de esta edición, el Pabellón será la sede de un concierto por el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel, con la proyección de sus dos primeras películas, 'Un perro andaluz' y 'La edad de Oro', acompañadas de música en directo a cargo de la Orquesta Reino de Aragón, dirigida en esta ocasión por el compositor Alejandro Ramírez Rojas y la actuación de un grupo de los emblemáticos tambores de Calanda. En la clausura del festival también se conocerán los premios del certamen.

HITOS DEL CERTAMEN

Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda abrirá las puertas para la coproducción y la difusión de proyectos audiovisuales entre Aragón y México. Este año el festival mantiene su apuesta por el cine aragonés, con las proyecciones de 'La ceremonia del círculo', (fuera de concurso), de Marina Badía; 'Años de luz', de Javier Calvo; 'La opacidad del agua', de Isabel García y 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia.

El programa continuará con actividades dedicadas a México y Francia, países fundamentales en la vida y en la obra de Luis Buñuel. Del país galo se podrá ver en Calanda, '¡Lumière! La aventura continúa', y 'Por todo lo alto', de Emmanuel Courcol, estrenada en la pasada edición de Cannes. Asi, habrá, como en otras ediciones, el día dedicado a los derechos humanos con proyección de "No other land", "El hombre que no pudo permanecer en silencio" y "Simón de la montaña".

El BCIFF está organizado por el Ayuntamiento de Calanda y Tolocha Producciones, y cuenta con financiación del ICAA, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, Banco Santander y el apoyo de Aragón TV y Canal 22 de México.