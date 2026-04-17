La FIL de Guadalajara y la Agencia Balcells lamentan la muerte de De Moura, "figura" de la edición

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) y la Agencia Balcells han lamentado este viernes la muerte de la editora Beatriz de Moura, a la que han calificado de "figura" de la edición.

En un apunte en redes sociales, la FIL, que reconoció a la editora, ha calificado a De Moura de "figura fundamental" de la edición en lengua española y que su labor deja una huella decisiva en el mundo editorial contemporáneo.

Por su parte, la Agencia Balcells ha muestra su pésame a la familia y amigos de De Moura, "figura clave de la edición en español y alma de Tusquets Editores", y ha destacado que su mirada, su rigor, su catálogo y su trayectoria forman parte de la historia literaria española.