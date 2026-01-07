Cartel de la exposición 'Barrio' de Jesús Kollyadem. - OCÉANO ATLÁNTICO EDITORES

GUADALAJARA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 8 de enero, a partir de las 19.00 horas, el espacio cultural Mareta de Guadalajara ha previsto un nuevo evento cultural. Se trata de la apertura de la exposición 'Barrio', a cargo del fotógrafo mexicano Jesús Kollyadem. La iniciativa se constituye como una muestra visual en la que se retrata a algunos jóvenes de Monterrey, una de las ciudades más grandes de México y de América Latina.

En la propuesta, los asistentes podrán conocer el trabajo del mencionado artista mexicano, gracias a una veintena de composiciones. "Para las personas que cohabitamos en el área metropolitana de Monterrey, el concepto de 'Barrio' está muy arraigado a su raíz etimológica, que representa esa tierra salvaje que se ama, se quiere, se defiende, se lucha y se llena de un carmín que se desvanece en historias, evoca ese dolor que se canta o se baila entre melodías o sonidos de una cumbia que se esconden detrás del silencio ante el rugido de una metralla", explica el creador, según ha informado Océano Atlántico Editores en nota de prensa.

"La comunicación se manifiesta a través de las manos, las paredes, la música o los tatuajes y construye una diversidad identitaria y dinámica", añade José Kollyadem. Anteriormente, "el 'Barrio' también representaba códigos de respeto y convivencia entre sus habitantes". Hoy, sin embargo, "esos códigos han sido vulnerados ante la inclusión de un nuevo elemento, la delincuencia organizada".

Por ello, ahora, "cada día es una ruleta rusa, es despedirte sin la certeza de volver". "Y, a veces, pareces estar en una zona de guerra, pero como hay tiempo para llorar, también para sonreír".

La exposición colgada en Mareta está conformada por fotografías que reproducen el contexto en la ciudad de Monterrey (México), desde la zona sur --que no duerme-- hasta la zona norte, que siempre está alerta. Todo ello, pasando por la 'Consty' y la 'Coyo', esos "barrios emblemáticos periféricos y marginales, donde esas relaciones es nuestro motivo para construir y seguir viviendo".

Jesús Kollyadem nació en Monterrey, México, en 1974. Creció en la colonia Constituyentes de Querétaro, uno de los barrios más populares durante los años 80 y 90, debido al gran número de jóvenes agrupados en bandas. Estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2001, hizo el máster interuniversitario en Estudios sobre la Juventud, de la Universidad de Barcelona. Ha sido influenciado por diferentes artistas, entre los que destacan: Van Dick, Gustav Klimt, Egon Schiele o Leonardo Da Vinci, entre otros.