'Gungo eta harpetar jokoak' llega el viernes a salas de cine de Euskadi dentro del programa ADI! Filmak Euskaraz

Gungo eta harpetar jokoak' llega el viernes a salas de cine de Euskadi - ZINEUSKADI

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa ADI! Filmak Euskaraz estrena este viernes en varias salas de cine de Euskadi el film 'Gungo eta harpetar jokoak', una película mexicana de animación para todos los públicos doblada al euskera.

El programa, que hasta ahora se conocía como Zinema Euskaraz, ha presentado este año su marca ADI! Filmak Euskaraz, con la que ha iniciado una nueva etapa de impulso al cine en euskera. Se trata del vigésimo film que se estrena este año dentro de esta iniciativa promovida por Zineuskadi para apoyar al sector audiovisual vasco.

A través de este programa, el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco impulsa el doblaje de películas dirigidas al público infantil y juvenil, y promueve el uso del euskera en el ámbito cinematográfico.

La película relata como Gungo es considerado el cavernícola más débil de la tribu, pero como es el hijo del jefe, cree que tiene el futuro asegurado. Sin embargo, es traicionado por un grupo de rebeldes que quieren usurpar el poder y es expulsado a tierras inhóspitas donde no hay nada. Para sobrevivir y desenmascarar el complot en su contra, deberá encontrar su verdadera fortaleza interna, liderar a un grupo de inadaptados y competir en los brutales Juegos Cavernícolas.

La película se proyectarán en SADE Cines (Donostia/San Sebastián), Cine Zugaza (Durango), Cines Niessen (Errenteria), Getxo Zinemak (Getxo), Cines Florida (Vitoria-Gasteiz) y Cines Gorbeia (Vitoria-Gasteiz).