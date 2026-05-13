La historia de España según Matilde de la Torre, este jueves en una conferencia de Martínez Cerezo en el Parlamento

Libro de Matilde de la Torre - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor, historiador y crítico de arte Antonio Martínez Cerezo ofrecerá este jueves, 14 de mayo, a la 19.00 horas, en el Parlamento de Cantabria, en una conferencia sobre la original interpretación de la historia de España y de su decadencia que formuló en 1928 la autora cabezonense Matilde de la Torre, de cuyo fallecimiento en el exilio mexicano se cumplen ahora 80 años.

Martínez Cerezo es uno de los principales especialistas en este aspecto de la obra de la ensayista cántabra, ya que redactó en el año 2000 el estudio preliminar para la reedición por la Universidad de Cantabria del libro 'Don Quijote, rey de España'.

En este texto, que prologó en su día el cántabro Ciriaco Pérez-Bustamante de la Vega (entonces decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente rector de la UIMP durante dos decisivas décadas que consolidaron la institución, de 1947 a 1968), Matilde de la Torre repasa toda la historia de la grandeza y decadencia de España, desde la influencia árabe hasta la conquista de América y los posteriores conflictos externos e internos.

Todos estos problemas se relacionan con Don Quijote como norma cultural de una nación idealista y desilusionada, y en su análisis Matilde de la Torre trataba de analizar los errores colectivos para dar paso a un nuevo horizonte de regeneración de España y de asunción de valores contemporáneos y proyecto de país.

En este sentido, De la Torre aportó a la literatura regeneracionista y reformista de principios del siglo XX unas opiniones bastante originales, fruto de sus muchas lecturas y reflexiones, y al hilo de sus frecuentes artículos en la prensa local, como en El Cantábrico, en cuya primera página publicaba micro-ensayos.

Entre los varios aspectos que tocará Martínez Cerezo en la relación de Matilde de la Torre con el problema de España y la figura de Don Quijote, estará uno muy de actualidad, como es la relación entre España y América, con la llamada "conquista" y con la interacción posterior con Hispanoamérica.

Con esta conferencia, el Parlamento anota un hito más en su labor de recuperación de obras y biografías de creadores y de figuras históricas de Cantabria, y en este caso conmemora la efeméride del fallecimiento de la escritora y folclorista de Cabezón de la Sal en marzo de 1946, ha destacado la Cámara en un comunicado.