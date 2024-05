México.- Lila Downs y Muchachito Bombo Infierno cierran el cartel del Alma Festival de Barcelona

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La compositora mexicana Lila Downs y la banda Muchachito Bombo Infierno cierran el cartel del Alma Festival Barcelona, que celebrará su segunda edición en el Poble Espanyol a partir del 24 de junio.

Lila Downs y Muchachito Bombo Infierno actuarán el 15 de julio en el recinto barcelonés, ha informado este martes el festival en un comunicado.

El cartel del Alma Festival, que se celebrará hasta el 21 de julio, incluye artistas como Sheryl Crow, Queens of the Stone Age, Jamie Cullum, Take That, Alice Cooper, Vetusta Morla y Hozier, entre otros.