Literatura, música y patrimonio documental componen la oferta cultural de Cáceres para los próximos días

CÁCERES 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha programado varios eventos este mes de junio, que se inician este jueves, día 4, con un encuentro literario con el escritor y académico mexicano Saulo Chávez Alvarado, continuarán el martes día 9 con el concierto 'El Clave en el siglo XVIII: del Barroco al Clasicismo', y también el martes habrá una jornada de puertas abiertas y visita guiada al Archivo Municipal.

La primera cita es este jueves, a las 18,30 horas, en el salón de actos del Palacio de la Isla, donde tendrá lugar el encuentro literario con Saulo Chávez Alvarado, que conversará sobre su obra con los escritores Hilario Jiménez y Jesús M. Gómez. Está organizado por la Asociación Cultural Norbanova con la colaboración del ayuntamiento.

Nacido en El Espinal, Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México), Chávez Alvarado es literato, traductor del didxazá (zapoteco) y catedrático de la Benemérita Universidad de Oaxaca.

Con formación en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y un Máster Europeo en Ciencias Laborales por universidades de Bélgica, España e Italia, ha publicado títulos como Historia mínima del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca (2010) y Letras y Números. Un alfabeto de la Lengua Madre (2021).

Bajo el sello de Sial Pigmalión, en 2025 presentó Adán, Aquel Dador a Animales Nombre y realizó la primera traducción de una obra poética de Basilio Rodríguez Cañada al zapoteco, además de prologar la antología Mezcal y poesía.

También en 2025 consiguió el Premio Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo por su obra Abecedario y numerología arcanos. De la Atlántida a nuestros días, de la cual se hará un conversatorio, con los escritores Hilario Jiménez y Jesús M. Gómez.

Ya, la semana próxima, el martes 9 a las 18,30 horas en el Palacio de la Isla, se disfrutar del concierto 'El Clave en el siglo XVIII: del Barroco al Clasicismo', en el que el alumnado de clave y música de cámara del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, ofrecerá un repertorio escrito para este instrumento tanto como solista así como acompañante de otros instrumentos que fue una de sus funciones principales. La entrada es libre hasta completar aforo.

Se podrán escuchar obras para clave escritas principalmente en el siglo XVIII, que permitirán apreciar la evolución que experimentó la música occidental entre el Barroco de principios del siglo XVIII y el Clasicismo de finales del mismo.

La interpretación correrá a cargo de alumnas de Enseñanzas Profesionales de la especialidad de clave del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres con obras de compositores como Bach, Rameau, Forqueray y Haydn, entre otros.

Por último, Cáceres celebra la Semana Internacional de los Archivos 2026 bajo el lema '#ArchivosParaLaJusticia' y el martes 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, habrá una visita guiada especial por las dependencias del archivo municipal, situado en el Palacio de la Isla.

Los asistentes podrán conocer de cerca cómo se conservan, catalogan y protegen los documentos históricos de Cáceres. "Es una oportunidad única para entender el trabajo que hay detrás de la preservación de nuestra historia", ha señalado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, que ha recordado que hay que reservar plaza en el correo del propio archivo municipal.

Suárez ha animado a los cacereños y cacereñas a participar en estas actividades que componen el calendario cultural a lo largo de todo el año y contribuyen en la carrera hacia la capitalidad cultural 2031.