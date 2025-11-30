Love of Lesbian abre la programación musical de Barcelona en la FIL de Guadalajara (México)

FIL de Guadalajara (México) - EUROPA PRESS

GUADALAJARA (MÉXICO), 30 (EUROPA PRESS)

El grupo barcelonés Love of Lesbian ha abierto con éxito la programación musical de Barcelona como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara con un concierto ante unas 2.000 personas que han llenado el Foro FIL.

La actuación del grupo liderado por Santi Balmes, coreada desde la primera canción, ha dado el pistoletazo de salida a una programación musical diversa durante nueve noches consecutivas que pretende ofrecer una muestra representativa de la escena actual de Barcelona.

Seguirán las actuaciones de Queralt Laho, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Lucia Fumero y Desilence, Tarta Relena y Maria Arnal, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Rigoberta Bandini, Mushkaa y La Sra.Tomasa.