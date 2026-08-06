'Mágico', el superhéroe mexicano que combate el mal "a mamporros", llega a Madrid en una nueva sesión de cine "cutre"

La película “Mágico”, el “Superman mexicano”, protagoniza una nueva sesión de cine cutre el 4 de septiembre en el mk2 Cine Paz de Madrid - CUTRECON

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película 'Mágico: el enviado de los dioses' (1990), una suerte de versión mexicana de Superman que combina "mamporros, ciencia ficción de saldo y ecos del cine de luchadores enmascarados", protagonizará el próximo 4 de septiembre una nueva sesión de cine "cutre" en el mk2 Cine Paz de Madrid.

La proyección tendrá lugar a las 22.30 horas y estará organizada por el equipo del Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, Cutrecon, y la distribuidora Trash-O-Rama.

Rodada en vídeo en 1990, la película fue concebida como una puesta al día del viejo cine mexicano de luchadores enmascarados, un género en el que destacaron figuras legendarias como El Santo o Blue Demon.

El filme mezcla "mamporros, ciencia ficción de saldo y una estética que recuerda al tokusatsu japonés y que el público occidental identificaría años después con los 'Power Rangers'", señalan los organizadores en un comunicado.

COLORES CHILLONES Y VILLANOS ESTRAFALARIOS

En 'Mágico', las fuerzas del mal amenazan la ciudad de Monterrey y la única solución pasa por recurrir a un superhéroe "llegado del espacio, que acude a resolver los entuertos volando o en coche, según le apetezca", según traslada el director de Cutrecon, Carlos Palencia.

Ataviado con capa, máscara y un traje de colores chillones, el justiciero deberá enfrentarse a una sucesión de criminales y villanos mientras trata de preservar el orden y transmitir al público importantes lecciones morales.

La combinación da lugar a un peculiar cruce entre superhéroes, lucha libre, ciencia ficción y serie B en el que la épica convive con escenarios modestos, villanos estrafalarios y una particular concepción de la justicia a puñetazo limpio.

"Entre cuevas, descampados y enemigos con aspecto de drag queen borracha a las cinco de la mañana, Mágico imparte justicia a puñetazo limpio con una solemnidad moralizante que choca de frente con el cutrerío general", añade Palencia.

UNA PROYECCIÓN CON COMENTARIOS DEL PÚBLICO

El propio Palencia será el encargado de presentar la sesión. El director de Cutrecon, colaborador habitual del programa 'Mañana Más' de Ángel Carmona en Radio Nacional de España, ejercerá como maestro de ceremonias y contará al público diferentes anécdotas sobre el rodaje.

Además, como es habitual en las sesiones apadrinadas por Cutrecon y Trash-O-Rama, el público podrá participar durante la proyección y comentar libremente la película en voz alta con el objetivo de "hacer aún más divertido el visionado", explican los organizadores.

La intención es convertir la proyección en una experiencia colectiva en la que los espectadores puedan reaccionar a los mamporros, los efectos especiales, los villanos y las situaciones más insólitas de la película.

Las entradas para la proyección de 'Superman Mexicano: Mágico, el enviado de los dioses', que tendrá lugar el 4 de septiembre a las 22.30 horas en el mk2 Cine Paz de Madrid, situado en el número 125 de la calle Fuencarral, ya están disponibles en la taquilla del cine y online.