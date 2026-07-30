'El mal hijo', ópera prima de Jaime Lorente, inaugurará la sección 'New Directors' del Festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

'El mal hijo', ópera prima del actor Jaime Lorente, inaugurará la sección 'New Directors' de la 74 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre. Un total de 14 cineastas de Alemania, Bulgaria, Chile, Corea del Sur, España, Irán, Japón, Kazajistán, México, Noruega, Reino Unido, Ucrania y Taiwán presentarán sus primeros y segundos largometrajes y competirán por el Premio Kutxabank-New Directors.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la directora de Red Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia, han presentado en rueda de prensa los contenidos de la sección de este año en la que se han seleccionado películas "de gran calidad" y con "diversidad formal y temática".

Rebordinos ha explicado que se trata de una sección "abierta a lo desconocido" que "nos gusta que el público descubra del mismo modo que las hemos ido descubriendo, sin perjuicios ni apriorismos en busca de ese placer enorme que sentimos cuando aparece una obra de arte de la que no teníamos referentes".

En esa línea, ha destacado que cada vez más personas de otros ámbitos como actores o directores han rodado sus primeras películas, como es el caso en esta edición de los trabajos de Jaime Lorente o de Javier Giner con 'Esta soledad', y ha apuntado que ambas "tienen mucho que ver con sus propias historias". Además, ha apuntado que este año muchas de las películas de 'New Directors' "hablan de reconocer, de entender al otro".

Billy Lumby (Londres, 1980) presenta su primer largometraje, 'Florid', en el que un joven intenta equilibrar sus problemas mentales, la medicación y las drogas, con sus ambiciones musicales. El cineasta y guionista británico se lanza al formato largo tras cosechar reconocimientos por sus cortometrajes 'Suspended Animation' (2009), Gold View (2012) o 'Samuel-613' (2015), con el que fue nominado a un premio BAFTA. 'Florid' será la película de clausura de la sección.

Naëmi Ada (Tübingen, 1994) estrena su ópera prima 'Body of Glass'. El filme cuenta la historia de una joven bailarina que comienza a llevar una vida paralela tras un enfrentamiento con su novio, al que le une una relación tóxica. Antes de estudiar cine y dirigir cortometrajes y obras experimentales, la realizadora alemana se formó en el campo de la danza contemporánea.

Tras mostrar su ópera prima, 'Lluvia' (2023), en varios festivales como Málaga, Miami o Los Ángeles, Rodrigo García Saiz (Ciudad de México) estrena en San Sebastián 'Morro'. Su segunda película está ambientada en un pueblo mexicano, donde un veterinario, tras la muerte de su hijo, cura al perro de un capo local, de modo que entre ambos se genera un vínculo atravesado por el duelo no resuelto.

La cineasta noruega afincada en Dinamarca Marlene Emilie Lyngstad (Oslo, 1997) debuta en el largometraje con 'Cute', la historia de un hombre preocupado por sus sentimientos prohibidos, que se niega a vivir con su novia y su hija. Entre los cortometrajes previos dirigidos por Lyngstad destacan Norwegian 'Offspring' (2023), ganador del primer premio de La Cinef, la sección del Festival de Cannes que acoge trabajos presentados por escuelas de cine.

'The Ballet Lesson' es la segunda obra del director japonés Kazuya Murayama (Ishikawa, 1982) después de 'Torao' (2021). El filme acompaña a un exsoldado ruso en su regreso a Japón en busca de sus hijos, que tienen doble nacionalidad, para llevarlos con su madre, una bailarina de ballet japonesa.

Con experiencia previa como ayudante de dirección y directora de arte, la realizadora kazaja Ayana Nurdinova (Almat, 1995) presenta su ópera prima. 'Mugalim' está protagonizada por un profesor de música que sueña con abandonar la pequeña localidad de Balkhash, pero que en el camino entiende que la música es igual de importante en todas partes.

El cineasta iraní Massih Parsaei (Teherán, 1992) debuta con 'Lovers Sleep Alone', una película que fue seleccionada el año pasado en WIP Europa. El filme retrata la vida de un joven exiliado iraní que malvive con trabajos precarios en Berlín.

'Ri Guang / Will You Still Be My Friend', es la opéra prima de Lu Po-Shun (Taiwán, 1992). Ambientada en una aldea rural de Taiwán inmersa en un conflicto en plena escalada, plasma la lucha de un joven por conservar la amistad con su mejor amigo, criado en Singapur.

Hristo Simeonov (Bulgaria, 1985) debuta en el largometraje con 'Obuvkite na bashta mi / My Father's Shoes'. El filme acompaña a una joven y a su madre que deben enfrentarse al reconocimiento del cuerpo sin vida de su padre y marido, de quien estaban distanciadas hacía tiempo.

El director Thomas Woodroffe (Santiago de Chile, 1995), que actualmente cursa el máster de Archivo en la Elías Querejeta Zine Eskola, estrena 'Bloques erráticos'. Su primer largometraje narra la historia del fantasma del cineasta Lucien Castelnau que, después de ser liberado de un glaciar tras cien años de cautiverio, deambula por una Patagonia futurista. Su cortometraje 'Fiebre austral' (2019) obtuvo una mención especial del Premio Nest y se exhibió también en los festivales de Venecia y Toronto.

Después de lograr distintos premios en Busan y Rotterdam con su ópera prima 'Nam-mae wui Yeo-reum-bam' (Hermanos en una noche de verano, Perlak, 2020), la directora surcoreana Yoon Dan-bi (Gwangju, 1990) estrenará en San Sebastián su segundo largometraje, 'The World Before'. La producción cuenta la historia de Jin, una joven que vive inmersa en la tranquilidad de una isla remota con su abuela. Tras la muerte de la anciana, Doojae llega a la isla y entre ambos surge una intimidad inesperada.

PREMIO KUTXABANK-NEW DIRECTORS

Todas las películas, además de las producciones españolas ya anunciadas, como 'Esta soledad' de Javier Giner, 'El mal hijo' de Jaime Lorente y 'Sieben Tage Februar' de Tatjana Moutchnik, optan al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre la directora o el director y la distribuidora de la película en España.

Este reconocimiento está patrocinado por Kutxabank, colaborador oficial del Festival de San Sebastián. Además, los trabajos correspondientes a la sección de New Directors optan también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

El Festival de San Sebastián cuenta desde hace más de cinco décadas con una sección dedicada a primeras y segundas películas de sus cineastas en su apuesta decidida por los nuevos talentos. El certamen donostiarra ha apoyado en sus inicios a cineastas como Olivier Assayas, Nicolas Winding Refn, Jonathan Glazer, Luicile Hadzihalilovic, Bong Joon-ho, Isabel Coixet, Walter Salles o Kevin Smith, ha recordado Rebordinos.

Preguntado por los Premios Donostia de este año, el director del Festival ha explicado que, tal como anunció en la presentación de los carteles de esta edición, uno de ellos está "confirmado, pero no cerrado" y ha avanzado que "pronto se anunciará otro, si todo va bien".

Tras señalar que la edición del Zinemaldia de este año está "prácticamente cerrada", se ha referido a la enfermedad del director Mike Leigh, que concursa en Sección Oficial. Rebordinos ha señalado que conocieron este pasado miércoles que el cineasta británico sufre una "grave" dolencia que afecta a su movilidad y, tras mostrar su "pena", ha señalado que no saben si a causa de ello podrá venir o no a San Sebastián para presentar la que "probablemente será su última película".