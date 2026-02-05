Marina de Tavira, nominada al Óscar por 'Roma', llega a Condeduque con una obra sobre la herida de los desaparecidos

La actriz mexicana Marina de Tavira, en ‘Antígona González’ - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz mexicana Marina de Tavira, nominada al Premio Óscar por 'Roma', llega a Contemporánea Condeduque, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, del 12 al 14 de febrero con la obra 'Antígona González', de Sara Uribe, que mezcla poesía, testimonio y denuncia a través de una voz coral.

La escritora convierte a la protagonista de la tragedia griega en una figura colectiva. Antígona es una mujer que busca el cuerpo de su hermano desaparecido, como tantas otras que recorren México con su grito de justicia. La obra se construye como un collage de voces, las de quienes buscan, las de los desaparecidos, la de la indolencia, que revelan la herida social de un país marcado por la impunidad, ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

Antígona González, interpretada por la actriz mexicana Marina de Tavira (nominada al Premio Óscar por Roma), ha perdido a su hermano menor, como la Antígona de Sófocles, y le busca para darle sepultura, enfrentándose a las amenazas, el miedo y los prejuicios sociales, la división familiar y la impotencia que acompañan a las víctimas de la violencia.

Es posible que el hermano perdido haya sido reclutado por el crimen organizado, pero lo cierto es que nunca volvió y ella se rehúsa a olvidar, ya que el recuerdo asegura la permanencia y el olvido nos desvanece. La artista trabaja por primera vez junto a su hermana Cecilia, responsable del concepto de la obra y realización del bordado.

"Nuestra Antígona es hoy la Antígona de la desaparición forzada, la voz de las que buscan un cuerpo al que enterrar para poder al fin llorar. Al pasar tiempo en España, tierra de mis antepasados y antepasadas, comprendo que carga su propio dolor, por eso Antígona González es aquí y allá y allá y aquí, por eso es de ida y vuelta. Aquí y allá se encuentra Antígona porque, como decía María Zambrano, la seguimos oyendo", ha indicado De Tavira.

La actriz mexicana cuenta con una amplia trayectoria tanto en cine como en televisión. Estudió actuación en La casa del teatro, en la que ahora forma parte del colegio de maestros, el Núcleo de Estudios Teatrales y el Centro de Formación Teatral San Cayetano. Su primer trabajo después de graduarse fue en la puesta en escena de Feliz nuevo siglo Doktor Freud, de Sabina Berman.

Es miembro y fundadora, junto a Enrique Singer, de la productora Incidente Teatro, con la que han estrenado 'Traición', de Harold Pinter; 'Crímenes del corazón', de Beth Henley; 'La mujer justa', de Hugo Urquijo (basada en la novela de Sándor Márai) y 'La anarquista', de David Mamet.

Marina de Tavira ha participado en más de 25 puestas en escena como 'Siete puertas', 'Bajo la piel del castor' y 'Fotografía en la playa' (Compañía Nacional de Teatro), además de 'Alguien va a venir' (Teatro Línea de Sombra) y 'Por el gusto de morir bajo el volcán', 'El Amante' y 'Tomar partido', entre otras. En 2019 fue nominada al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Premio Óscar, como mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Roma', de Alfonso Cuarón.