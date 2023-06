El mexicano Alejandro Fernández abre hoy el festival Música en Grande de Torrelavega

SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Música en Grande, que se celebrará hasta el 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega, será inaugurado este miércoles por el cantante mexicano Alejandro Fernández, que se encargará de dar inicio a una serie de conciertos de artistas como Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá o Taburete, entre otros.

Así, la primera jornada estará protagonizada por Alejandro Fernández, con entradas a la venta desde 51 euros. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 20.00 horas y el concierto del cantante mexicano comenzará a partir de las 22.00 horas.

La segunda jornada se celebrará el jueves 29 de junio y tiene entradas a la venta desde 30 euros. Esa noche, el primer concierto correrá a cargo de Leo Rizzi a partir de las 20.00 horas, el turno de Malú llegará desde las 21.00 horas y cerrará la jornada Pablo Alborán a las 23.00 horas.

Además, para el viernes 30 de junio se pueden adquirir entradas desde 30 euros y la encargada del primer concierto será Alba Reche a las 20.30 horas. Tomará el relevo Taburete desde las 22.00 horas, y el último turno será para Melendi, a las 00.00 horas.

Como cierre, el sábado 1 de julio están previstos los conciertos de We Are Not Dj's, a las 18.00 horas y a las 2.00 horas; Natalia Lacunza a las 19.00 horas; Arde Bogotá a las 20.00; Suede a las 21.30; Lori Meyers a las 23.15; y Shinova a la 1.00. Las entradas para esta jornada de clausura están disponibles desde 32,5 euros.

Con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Música en Grande 2023 cuenta con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio de 9 euros para el billete de ida y vuelta y con tres rutas por una decena de municipios. Los billetes están a la venta en la página www.musicaengrande.es/autobuses.