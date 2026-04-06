México.- Mundo cultural mexicano pide transparencia sobre la Colección Gelman y Banco Santander dice que volverá al país en 2028

Archivo - La pintura de Frida Kahlo 'Autorretrato con collar' - BANCO SANTANDER - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mundo cultural mexicano ha pedido transparencia en cuanto a la protección legal de las obras pertenecientes a la Colección Gelman que ahora gestiona Fundación Banco Santander y que estaba planeada exhibirse en España en este mes de junio. La entidad ha asegurado que cumplirá la legislación mexicana y que las piezas volverán al país en 2028.

"El convenio implica cinco años de colaboración con la actual administración, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico, previendo su próximo retorno a México en 2028", ha explicado en un comunicado la Fundación Banco Santander.

En una carta abierta firmada por 400 profesionales de la cultura de este país, han pedido hacer públicos los acuerdos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) con el Banco Santander para la gestión de los cuadros, entre los que se encuentran obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo o José Clemente Orozco, entre otros.

Los firmantes muestran "mayor preocupación" en el caso de Frida Kahlo y explican que sus obras son "sin duda el corazón de esta colección". "Su protección legal es la más rigurosa de todas", añaden.

Así, afean a la Secretaría de Cultura de México y al INBAL la "falta de transparencia" que habrían mantenido alrededor de los acuerdos en torno a la obra de la artista mexicana.

"Los ciudadanos de este país tenemos derecho a ser informados cabalmente acerca de los motivos que han llevado a dichas instancias a permitir la salida del país de los once lienzos de Kahlo de manera indefinida, lo cual contraviene seriamente el decreto que establece que su obra, a diferencia de las de sus colegas, sólo puede exportarse de manera temporal", continúan.

Por su parte, la fundación de la entidad bancaria ha reiterado que "ningún acuerdo suscrito" prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México.

LA FECHA DE LLEGADA DE LAS OBRAS A ESPAÑA, SIN CONFIRMAR

De hecho, una primera selección de obras estaba planeada que llegase al Faro Santander en junio, coincidiendo con la inauguración de este espacio cultural en la ciudad de Santander.

Sin embargo, actualmente algunas están expuestas en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, hasta el 19 de julio de este año, ya que Gobierno mexicano pidió a Banco Santander una prórroga para poder mostrarlas durante la celebración del Mundial de Fútbol en el país. Por ello, no se ha confirmado si se presentará la Colección Gelman en el Faro de Santander en junio como estaba planeado.

El pasado mes enero, Banco Santander anunciaba que había alcanzado un acuerdo con la familia Zambrano, por lo que pasaría a gestionar la Colección Gelman a "largo plazo".

La colección, que está compuesta por 160 piezas de arte mexicano de siglo XX, posee 18 obras de Frida Kahlo que cubren toda su trayectoria artística. Así, incluye diez pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que destacan autorretratos icónicos como 'Diego en mi pensamiento', 'Autorretrato con collar' y 'Autorretrato con monos'.

También incluye piezas de Rivera, Izquierdo, Tamayo, Clemente Orozco, Gerzso, Toledo y Alfaro Siqueiros, así como una selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

Ya en enero, la entidad aseguraba que en virtud de este acuerdo, la Fundación Banco Santander se encargará de la conservación, investigación y exhibición de la Colección Gelman Santander.

La Colección Jacques y Natasha Gelman se formó desde la década de 1940 por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman, que establecieron en México una colección centrada en la pintura moderna y contemporánea mexicana.

Jacques Gelman se formó en Europa en el ámbito del cine y llegó a México en 1938, donde se estableció definitivamente tras casarse con Natasha Zahalka en 1941. Así, impulsó la industria cinematográfica al producir películas y lanzar la carrera de Cantinflas, lo que le permitió financiar su pasión por el coleccionismo artístico.

El matrimonio Gelman creó tres colecciones: una de arte moderno europeo con 81 obras de aristas como Renoir, Matisse, Kandinski, Modigliani, Picasso, Braque, Dalí, Balthus, y Miró, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York en 1998; otra de escultura pre-colombina; y una tercera, de arte moderno mexicano compuesta por más de 90 obras que se inició con el encargo del retrato de Natasha a Diego Rivera en 1943.

El matrimonio Gelman mantuvo una relación muy estrecha con algunos de los artistas como Kahlo, Rivera, Tamayo o Gerzso. Tras el fallecimiento de Jacques Gelman en 1986, Natasha Gelman siguió ampliando la colección asesorada por el curador norteamericano Robert R. Littman, a quien nombró albacea de la misma en su testamento.

En 1998, Natasha Gelman falleció y Littman creó la Fundación Vergel para administrar la colección a partir de 1999 y siguió incorporando a la misma nuevas obras de arte moderno y contemporáneo mexicano.

En 2023, la Familia Zambrano llegó a un acuerdo con la Fundación Vergel para adquirirla Colección Gelman. De hecho, en las últimas décadas, la colección completa o selecciones de la misma han sido objeto de exhibiciones internacionales organizadas por instituciones como Tate Modern, Victoria&Albert Museum, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, National Gallery of Australia, Nagoya Museum of Art, Musée National des Beaux-arts du Québec, Art Gallery of Ontario, Dallas Museum of Art o Brooklyn Museum of Art.