Nuria López denuncia la violencia contra la mujer en México con su exposición en FotoFest Cartagena - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

FotoFest Cartagena, la bienal de fotografía organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, aborda la violencia contra las mujeres en Méjico a través de 'Hijas de ningún Dios', la exposición de Nuria López Torres disponible en el Museo del Teatro Romano hasta el próximo 13 de abril.

La muestra buscar denunciar feminicidios, desapariciones de mujeres y niñas, violaciones o la trata de mujeres con fines de explotación sexual, según informa el Consistorio en un comunicado.

La exposición, inaugurada con el arranque de la bienal el pasado mes de enero, surge de la reflexión de la fotoperiodista tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hace unos años.

"Este proyecto nace cuando asistí a una manifestación el 8 de marzo en Méjico, donde llegan familiares de desaparecidos de todos los estados del país. Tadeo, un niño que llevaba una pancarta buscando a su mamá, iba repartiendo flyers por si alguien sabía algo de su mamá. Me emocionó tanto que empecé a investigar y vi que Méjico tiene un grave problema de desaparecidos, tanto hombres como mujeres", ha explicado López Torres.

La fotoperiodista ha asegurado que su obra se centra en plasmar el testimonio de las víctimas: "Las personas, los familiares, tanto padres como madres, como hijos, como hermanos, son el centro de este proyecto, es el sufrimiento de esas familias que tienen a sus desaparecidos, de esas familias que ya saben que tienen a sus hijas asesinadas, de esas mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual".

La artista, que ha plasmado diferentes situaciones de violencia contra la mujer en su obra, ha asegurado que la exposición busca "generar conciencia y debate. Al final Méjico parece que queda muy lejos, pero las historias y los dramas que aquí se plantean son universales".

En esta línea, la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, ha subrayado ese carácter internacional que tiene la muestra y que va en sintonía con el espacio museístico, el más visitado de la Región de Murcia.