México.- La poeta mexicana Maricela Guerrero protagoniza el nuevo episodio del podcast Hableemos de Radio Mandarache

La poeta mexicana Maricela Guerrero protagoniza el nuevo episodio del podcast Hableemos de Radio Mandarache - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La ecopoesía llega por primera vez al Premio Mandarache de la mano de la poeta mexicana Maricela Guerrero, autora de 'El sueño de toda célula' y finalista candidata al premio en 2026, quien este jueves ha protagonizado un encuentro telemático con jóvenes emitido en directo desde el IES San Isidoro. Estos encuentros telemáticos preceden a la visita a Cartagena los días 8 y 9 de abril de los autores y autoras finalistas de los Premios Hache y Mandarache para encontrarse con miles de personas en Cartagena.

La emisión, que en breve se publicará en el canal de Youtube de los Premios Mandarache, ha sido conducida por Estela Santos y Guillermo Carrasco, y ha permitido que estudiantes de más de 25 centros educativos se conectaran y pudieran lanzar sus preguntas a la autora, según han informado desde el Consistorio.

Además, se integrará en un nuevo episodio de Hableemos, el podcast de Radio Mandarache que sirve para el encuentro entre jóvenes participantes y los autores y autoras de las obras finalistas, disponible en las plataformas Spotify, Ivoox y Apple Podcast, así como en la web del proyecto.

EL SUEÑO DE TODA CÉLULA

Según se describe en la web del Instituto Cervantes, 'El sueño de toda célula' es un libro de poesía que, a la manera de un manual de alquimia o una enciclopedia de herbolaria, cuestiona la noción tradicional de cultura y propone la construcción de una comunidad más cercana al mundo natural. A través de un lenguaje que avanza entre lo poético y lo científico, la poeta va bordando historias entrelazadas a partir del concepto de la célula y la vida que en ella habita. Los poemas contenidos en el libro son también un cuestionamiento al lenguaje y a las redes que éste forma, así como una invitación a imaginar otras formas de relacionarnos y estar en compañía.

MARICELA GUERRERO

Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977) es poeta y ensayista, centrada en la relación entre naturaleza y lenguaje. Ha publicado, entre otros, los poemarios 'Desde las ramas una guacamaya' (2006), 'Se llaman nebulosas' (2010), 'Peceras' (2013), 'De lo perdido, lo hallado' (2015), 'Distancias'. 'De los caprichos de tu corazón' (2022) y 'A río revuelto' (2022).

Ha participado en festivales literarios en América y Europa y fue residente del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa en 2023. Ha recibido reconocimientos como el Premio Clemencia Isaura de Poesía (2018) y el Premio de Narrativa Casa Wabi-Dharma Books (2023). El sueño de toda célula fue publicado originalmente en México en 2018 por Ediciones Antílope.