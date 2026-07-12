El alcalde de Monzón, Isaac Claver, segundo por la izquierda, en el XXVII Festival Folklórico del Cina Medio - Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

La XXVII del Festival Folklórico del Cinca Medio ha cerrado este sábado su edición en la Plaza Mayor de Monzón con la actuación del Grupo de Ballet Folklórico Aztlán de México. El público ha respondido a la cita del Grupo Folklórico de Nuestra Señora de la Alegría que año tras año acerca el folklore nacional y de otros países a la capital mediocinqueña.

Desde hace tres años, se ha incorporado a la cita el festival de baile participativo y una ronda jotera en la primera jornada. En esta ocasión, el viernes, día 10 de julio, el jotero Nacho del Río fue el invitado de la cita que recorre las calles de Monzón y en la que se van sumando otros joteros como Javier Badules e, incluso, este año los integrantes del ballet de México.

La ronda concluyó pasada la medianoche y el Festival se encaminó entonces a su momento central en la Plaza Mayor. Los primeros en actuar fueron los locales del Grupo Folklórico de Nuestra Señora de la Alegría para dar paso a los mexicanos. El alcalde de Monzón, Isaac Claver, presente en la cita hacía entrega de un obsequio al grupo de Aztlán.

El público, que llenó la plaza, disfrutó tanto del recorrido por nuestro folklore como el que realizó el grupo mexicano por la música y baile de distintos estados del país americano.

Como actos previos se celebró una exposición de carteles de las XXVII ediciones del Festival Folklórico del Cinca Medio, que hasta el 2025 fueron obra de Antonio Isla, cogiendo el relevo Nerea Mur. Además, se llevó a cabo la exposición de trajes regionales en el Centro Cívico y tuvo lugar la charla taller del Grupo de Ballet Folklórico Aztlán de México.

GRUPOS

Desde 2002, el Ballet Folklórico de Aztlán de México lleva la riqueza cultural mexicana por el mundo. Sus espectáculos combinan danza, música en vivo e investigación para ofrecer una experiencia auténtica, colorida y llena de energía. Ha actuado en escenarios de Europa y América siendo distinguido con el Premio Ohtli, máxima condecoración que otorga el Gobierno de México a quienes difunden su cultura en el extranjero.

En Monzón presentaron un recorrido por algunos de los estados más representativos de México, a través de un espectáculo que mostró la riqueza, el color y la diversidad de sus tradiciones. Por su parte, el Grupo Folklórico de Nuestra Señora de la Alegría fue fundado en 1951, es decir, este año cumple 75 años.

Es el grupo más antiguo de la Provincia de Huesca y miembro fundador de la Federación Española de Agrupaciones de Folklore (FEAF). Su labor se centra en la investigación, conservación y difusión del folclore aragonés, a través del baile, la música y el canto.