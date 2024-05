México.- Sant Jordi.- Juan Pablo Villalobos ve "un milagro" la Diada y regala un relato a los lectores que firma

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano afincado en Barcelona Juan Pablo Villalobos ha asegurado este martes que Sant Jordi es "un milagro", y ha explicado que está regalando un pequeño relato, numerado y firmado, a los lectores que se acercan para que les firme.

Ha dicho que hace cuatro años ya hizo un cuaderno con un relato en catalán, que no descarta que en futuras ediciones tenga su continuidad, y ha explicado que algunos lectores que se acercan se sorprenden con el relato y otros ya lo sabían puesto que lo había anunciado en redes.

Ha afirmado que le gusta la festividad de Sant Jordi: "Me parece un milagro, no solo cultural, en una época de desazón, de bajón, que haya un día que parece que toda la gente esté alegre. Una obligación de ser feliz y además obligada a comprar libros. Me parece maravilloso".