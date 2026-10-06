Shantí Vera lleva a Teatros del Canal un viaje del cuerpo al pensamiento con 'La razón sensible' - TEATROS DEL CANAL

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador, coreógrafo y bailarín mexicano Shantí Vera estrena este fin de semana en Teatros del Canal 'La razón sensible', una pieza junto a su compañía Cuatro X Cuatro que explora el cuerpo como territorio de pensamiento.

La propuesta podrá verse dentro del ciclo Canal Baila y es fruto de una residencia artística en el Centro Coreográfico Canal, ha destacado el teatro en un comunicado.

El espectáculo, que tendrá su estreno absoluto en Madrid, nace de una pregunta central: si el movimiento puede convertirse en una forma de pensamiento. Para Vera, el cuerpo constituye un territorio abierto y cambiante desde el que descubrir otras maneras de imaginar y comprender la realidad.

"Yo pienso moviéndome. Desde lo más sutil a lo más complejo, el movimiento me hace pensar diferente", explica el creador, que entiende el movimiento como una vía para reorganizar los deseos y aproximarse a la condición humana desde "un lugar extremadamente frágil" y desde una atención hacia lo cotidiano.

La propuesta se aleja de una concepción del cuerpo sometido a normas o disciplinado para abordarlo como un espacio de exploración. El movimiento se plantea así como una herramienta para pensar, percibir y generar nuevas relaciones con el entorno.

"Existe una forma de pensar que deviene del movimiento y del movimiento deviene otro tipo de imaginación y de este tipo de imaginación deviene otro tipo de existencia y de relaciones posibles", señala Vera.

En escena estarán Melissa Herrada, Sendic Vázquez y Víctor Villasana, bajo la dirección y coreografía de Shantí Vera. La creación cuenta asimismo con la dramaturgia lumínica de Jésica Elizondo, la dramaturgia sonora de Fermín Martínez y la dirección de arte de Arturo Lugo.

PRÓXIMAS CITAS DE CANAL BAILA

El ciclo Canal Baila continuará durante los próximos meses en la Sala Negra de Teatros del Canal con diferentes propuestas de creación contemporánea.

Entre las próximas citas figuran 'moNo nO aWare (NOW)', de BeqVeg-Begoña Quiñones & Verónica Garzón, los días 29 y 30 de octubre; 'Antes del alba', de José Ángel Capel, los días 3 y 4 de noviembre; y 'Coro de estancias x Ana Almagro', de Ana Almagro, los días 3 y 4 de diciembre.